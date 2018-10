‘Con este Gobierno, las personas sin permiso legal no entrarán a Italia'

Ivette Leonardi

Ricardo Merlo (Buenos Aires, 1962) es el primer ítalo-latinoamericano miembro de un gobierno en Roma. Hace poco fue designado por el Ejecutivo presidido por Giuseppe Conte como subsecretario de Relaciones Exteriores. ‘Esta decisión histórica es una señal para toda América Latina. Italia quiere estar presente y fortalecer los lazos', asegura. Ha fungido también como senador al frente de su Movimiento Asociativo de Italianos en el Exterior (MAIE), con el que cumplió dos mandatos en el Parlamento, desde 2006. Conoce muy bien la dinámica internacional que ha envuelto a su país en los últimos años y advierte de que con el nuevo gobierno ‘vendrán nuevas reglas'. Merlo es tajante cuando habla de migración y critica sin reserva que se comparen los movimientos migratorios de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con los actuales.

De madre española y padre italiano, en su vida lejos de su profesión jugó al fútbol. Es hincha de Boca y de Juventus. Merlo es ‘alguien apasionado por la política que cree que a través de ella se puede mejorar el nivel de vida de la humanidad', afirma en una entrevista con La Estrella de Panamá , desde el Hotel Central, en el Casco Viejo.

CUÉNTENOS DE LAS PRIORIDADES DE SU GOBIERNO...

Crecer económicamente. Italia, desde hace mucho años, experimenta un crecimiento muy bajo. Si uno revisa el promedio de los últimos diez años, el número es muy cercano a cero. Nosotros lo que queremos es que la economía empiece a crecer y que eso se traduzca en mayor empleo y mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.

¿SU PARTIDO HA PREDICADO LA PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS ITALIANOS INMIGRANTES?

Nosotros nacimos como un movimiento fuera de Italia que representa a los ciudadanos en el exterior. Nació en América Latina y está presente en los cuatro continentes. Es una organización que representa a más de cinco millones de italianos que viven en todas partes del mundo.

EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE, DONALD TRUMP, HA APLAUDIDO LA ‘MUY FIRME' POLÍTICA MIGRATORIA DEL NUEVO GOBIERNO DE ITALIA Y DIJO QUE ‘MUCHOS OTROS PAÍSES EUROPEOS DEBERÍAN HACER LO MISMO'. ¿QUÉ ES LO QUE ALABA TRUMP?

Nosotros somos un gobierno totalmente solidario. Tratamos de ayudar a la gente que toma la decisión —por motivos casi siempre de desesperación económica— de abandonar su país. Pero este es un gobierno que hace respetar las reglas, esa es la gran diferencia. Cuando uno va a Estados Unidos, Australia o Canadá, si no tiene visa, no entra. En Italia el migrante que no tiene los documentos en regla, no entra. Nosotros anteriormente recibimos a todos los inmigrantes que venían refugiados y creemos que la manera de terminar con el drama de la migración es ayudando a los países que están en miseria, ayudarlos económicamente. Italia ha gastado al año más de 5 mil millones de euros en los procesos de migración. ¿Por qué no invertir ese dinero en los países para que se desarrollen y salgan de su crisis?

PERO ES ALGO QUE NO SE LOGRA A CORTO PLAZO, ¿PUEDE EXISTIR UNA MIGRACIÓN SELECTIVA?

La migración no es selectiva. Los países deben imponer reglas para poder ingresar a sus territorios. Lo que queremos es que se respeten las reglas. Con este gobierno, las personas sin permiso legal no entrarán a Italia, repito.

ENTONCES, ¿UN PAÍS QUE FUE INMIGRANTE AHORA PRESUME UNA POLÍTICA FÉRREA EN ESTE ASPECTO?

Nosotros fuimos de esos inmigrantes que buscaron un lugar en el mundo y que llegaron a todos los lugares con un documento legal para poder ingresar al país. Llegamos con legalidad y legitimidad. Fue una migración muy diferente a los movimientos que se están dando. No se puede comparar dos periodos tan diferentes y dos movimientos tan distintos. Quien así lo hace, ignora la realidad y debería leer un poquito más de historia.

CONVERSEMOS DE OTRO TEMA, RECIENTEMENTE PANAMÁ ANUNCIÓ EL RETIRO DE SU BANDERA DEL BARCO HUMANITARIO AQUARIUS. SEGÚN LAS OENEGÉS, LA DECISIÓN SE DIO POR PRESIÓN DEL ESTADO ITALIANO, ¿QUÉ RESPONDE ANTE ESTA DENUNCIA?

No hubo ninguna presión del Gobierno italiano. Fue una decisión soberana de Panamá, una acción a la cual nosotros apreciamos. Italia no hace presión con nada.

¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE ESTE TIPO DE BUQUES?

Nosotros damos libertad de que hagan lo que quieran. Ahora, que no nos traigan a la gente de manera ilegal. Pedimos que si la oenegé es de bandera holandesa, lleven a los inmigrantes a Holanda; las que son de bandera española, que los lleven a España, y así. Ahora en Italia hay un gobierno que hace respetar la ley. Antes la actitud del gobierno era diferente. Nosotros cambiamos esto y la gente lo está apreciando. El 60% de los italianos apoya a este gobierno y a esta política de Estado.

¿CÓMO VE UN ARGENTINO, DESDE ITALIA, LA CRISIS ACTUAL DE SU PAÍS?

Yo ahora estoy en Italia ( ríe ). Hoy, la crisis que está viviendo Argentina no se puede ni comparar con la de 2001 [en tiempos de Fernando de la Rúa ]. Voy a decir un dicho que usan en Argentina: ‘El que se quema con leche, ve una vaca y llora', eso es lo que sucede. Ahora con Macri el país tiene una deuda pública manejable. Tiene reservas en el Banco Central, que no tenía en ese momento. Evidentemente hay una crisis, pero ya se está resolviendo, al menos es lo que leo. Lo que pasó ahora es una corrida bancaria y hasta ahí.

USTED ES EL PRIMER ÍTALO-LATINOAMERICANO EN SER PARTE DEL GOBIERNO ITALIANO. ¿CÓMO SE LOGRA ESA HAZAÑA?

Se logra trabajando mucho. Con esto, Italia da una señal muy grande a toda la región.