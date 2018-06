Erdogan se declara vencedor de las elecciones presidenciales en Turquía

EFE

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha declarado vencedor de las elecciones presidenciales celebradas hoy en Turquía, tras el escrutinio del 96 por ciento de los votos, aunque aún no certificados por la Comisión Electoral.



"Tenemos los resultados no oficiales. Acorde a ellos, la nación me ha dado el mandato de presidente y de ser el jefe del Ejecutivo", dijo Erdogan en un discurso transmitido en directo por la cadena NTV.



Erdogan subrayó que el mismo recuento también había arrojado una cómoda mayoría para la coalición Cumhur (Público), integrada por el partido islamista Justicia y Desarrollo (AKP), que gobierna Turquía desde 2002, y el derechista Movimiento de Acción Nacionalista (MHP).



La oposición ha pedido esperar hasta que la Comisión Electoral Suprema certifique el escrutinio del cien por cien de los votos, por sospechas de que haya sesgo en los resultados preliminares.



Si la Comisión Electoral confirma la victoria de Erdogan y el AKP en ambos comicios, se aplicarán los cambios constitucionales aprobados el año pasado en un referéndum.



Turquía pasará a ser un sistema presidencialista donde el presidente ostente todo el poder ejecutivo.



La participación en las urnas ha sido del 87 por ciento, y la jornada electoral ha transcurrido con algunos incidentes, como un tiroteo en un colegio electoral en el este de Turquía, que ha causado tres muertos.