EEUU sopesa enviar nuevas tropas a Oriente Medio ante tesiones con Irán

EFE





El secretario en funciones de Defensa de EE.UU., Patrick Shanahan, reconoció este jueves que el Pentágono está sopesando la posibilidad de enviar nuevas tropas a Oriente Medio para "proteger" a las fuerzas estadounidenses que ya se encuentran desplegadas en la región, debido a la creciente tensión con Irán.



"Puede suponer el envío de tropas adicionales", concedió Shanahan este jueves al ser preguntado por un grupo de periodistas si Washington estaba considerando reforzar su presencia militar en Oriente Medio.



En este momento, miles de soldados del Mando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (CentCom) se encuentran en Siria, Irak y Afganistán.



Hace unas semanas, Washington aseguró tener "indicios" de que Teherán estaba planeando atacar a las tropas estadounidenses por lo que ordenó el envío del portaaviones USS Abraham Lincoln y de cuatro aviones castrenses con capacidad nuclear a la zona.



En las últimas horas, algunos medios locales han informado de que las cifras que maneja el Departamento de Defensa oscilarían entre los 5.000 y 10.000 soldados, pero Shanahan negó categóricamente tales números.



La semana pasada, el diario The New York Times publicó un artículo que afirmaba que la Casa Blanca estaría evaluando el envío de 120.000 soldados a la región, lo que fue desmentido por el propio presidente, Donald Trump, quien no obstante afirmó que en caso de ordenar un despliegue sería muchísimo mayor.



Algunos legisladores estadounidenses han alertado de que el aumento de la presencia militar en las proximidades de Irán podría acabar produciendo una escalada sin control que podría desembocar en un nuevo conflicto armado, una posibilidad que rechazan desde el Pentágono.



"Nuestro trabajo es la disuasión, esto no se trata de guerras. Tenemos una misión en Oriente Medio: la libertad de navegación, la lucha antiterrorista en Siria e Irak, la derrota de Al Qaeda en el Yemen; y la seguridad de Israel y Jordania", indicó Shanahan.



El secretario de Defensa señaló que tiene previsto reunirse con Trump para discutir la situación y que "si las cosas cambian" informará al Congreso.



La tensión en el golfo Pérsico ha aumentado desde que Washington anunciara en abril pasado el fin de las exenciones que había concedido a ocho naciones o territorios para que siguieran comprando petróleo a Irán pese a la retirada de EE.UU. del pacto nuclear con ese país