Consejo de Seguridad de la ONU reitera viabilidad de autonomía para el Sahara marroquí

Con un firme respaldo a los esfuerzos de las Naciones Unidas (ONU) para lograr una solución al diferendo sobre el Sahara marroquí, el Consejo de Seguridad de ese organismo mundial aprobó prolongar hasta octubre la presencia de una misión de observadores, conocida como MINURSO, en esa región en conflicto.

El texto, aprobado por 13 votos a favor y la abstención de Rusia y Sudáfrica, fue presentado por la delegación de Estados Unidos, que enfatizó en la necesidad de acelerar el proceso de diálogo político para alcanzar una solución mutuamente aceptable y realista a la cuestión del Sahara marroquí.

Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, respaldó la posición de Washington y reiteró que dentro de ese proceso de diálogo político la propuesta de plan de autonomía de Marruecos es una solución que debe considerarse como base de negociación para la solución del conflicto.

‘Es importante que las delegaciones de Marruecos, Argelia, Mauritania y el Polisario, prosigan sus deliberaciones en un espíritu constructivo y de compromiso con miras a alcanzar una solución política realista, pragmática, justa, duradera y mutuamente aceptable, conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad', afirmó la representante permanente adjunta de Francia ante la ONU, Anne Gueguen.

En diciembre pasado y marzo de este año, se han llevado a cabo dos rondas de conversaciones en Ginebra, facilitadas por el expresidente alemán, Horst Köhler, enviado personal del Secretario General de la ONU. Se tiene programada, aún sin fecha, una tercera ronda de conversaciones.

‘Me gustaría aprovechar esta oportunidad para reafirmar que Francia considera el plan de autonomía marroquí como una base seria y creíble para las negociaciones destinadas a alcanzar una solución política definitiva a la cuestión del Sahara', señaló Gueguen.

Los representantes de Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial, miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, también respaldaron el plan de autonomía presentado por Rabat en el 2007 y lo valoraron como ‘un esfuerzo realistas, viable y creíble'.

SOBERANÍA DE MARRUECOS

‘Se tiene que defender la soberanía e integridad territorial de Marruecos', dijo el representante de Guinea Ecuatorial en la ONU, Anatolio Ndong Mba, al tiempo que elogió la decisión de instalar en las provincias de El Aayún y Dakhla, representaciones del Consejo de Derechos Humanos de Marruecos para monitorear el cumplimiento de las normas de libertades ciudadanas establecidas en todo el territorio marroquí.

Aunque la delegación rusa se abstuvo de respaldar la resolución, alertó sobre la urgencia de alcanzar una solución al diferendo, ya que la prolongación del estatus quo actual favorece la inestabilidad de la región y abre oportunidades a grupos terroristas.

La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destaca el papel de Argelia como actor principal en el diferendo y le demanda que contribuya en forma positiva en la búsqueda de una solución en la mesa de negociaciones con Marruecos.

Por otro lado, confirma la exclusividad de la ONU en el tema del Sahara marroquí como la única instancia calificada para lograr una solución política, realista, pragmática, duradera y basada en el compromiso de las partes.

El órgano ejecutivo de la ONU reafirmó, al mismo tiempo, la preeminencia de la iniciativa autonómica de Marruecos para sus provincias del Sahara como un esfuerzo viable, serio y creíble para avanzar en el proceso de solución del conflicto.

AVANCES DE LA AUTONOMÍA

Un ejemplo del avance de la autonomía lo dieron recientemente Mhmed Abba, vicepresidente de la región de El Aayún, y Ghalla Bahia, vicepresidenta de la región de Dakhla, en un seminario organizado por la ONU en Granada, España, para conocer los adelantos democráticos y el desarrollo socioeconómico que registran las provincias del Sahara marroquí.

Ambos vicepresidentes fueron elegidos democráticamente por la población del Sahara marroquí durante las elecciones municipales y regionales celebradas en septiembre del 2015 con una participación del 79% de la población bajo supervisión internacional.

Abba destacó que las autoridades de esas dos regiones administran un presupuesto quinquenal de $8,000 millones, destinado a proyectos de infraestructura, educación, salud, agua, saneamiento y otras obras sociales que suman casi un centenar de proyectos en ejecución.

‘Las dos regiones del Sahara gozan plenamente de su derecho al desarrollo, de conformidad con el derecho internacional', dijo Abba.

‘Esos proyectos –subrayó- están destinados a preparar el terreno para el regreso a Marruecos, de la población de los campamentos de Tinduf, en Argelia, con dignidad y respeto de sus derechos, y para disfrutar de una vida decente en la democracia, la prosperidad y la emancipación socioeconómica'.

DESESPERACIÓN DE LOS REFUGIADOS

La diplomacia marroquí ha denunciado, por otro lado, la existencia de un creciente descontento en los campamentos de refugiados en Tinduf, en suelo argelino, donde desde hace casi 45 años subsisten en condiciones inhumanas unos 40,000 saharauis.

‘En Tinduf, solo hay desesperación y desolación, junto con las restricciones a la libertad de movimiento y de propiedad', aseguró Omar Hilale, embajador de Marruecos en la ONU.

El rechazo a las medidas contra la población ha obligado recientemente a la guerrilla africana del Polisario ‘a desplegar vehículos blindados para mantener el control en los campamentos de Tinduf para sofocar las manifestaciones' de rechazo al aislamiento y la represión.

Esos refugiados prácticamente secuestrados en medio del desierto argelino –víctimas de una situación que empeora cada día- ven cada vez más remota la alternativa que les presenta el movimiento separatista, mientras Marruecos consolida y afianza la realidad de su programa de autonomía para sus provincias del sur en el Sahara.

Por otro lado, una veintena de organizaciones no gubernamentales e instituciones que trabajan por la paz, la estabilidad, el buen gobierno y la democracia en África condenaron el desvío por parte de la guerrilla africana del Polisario, en complicidad con funcionarios de Argelia, de la ayuda humanitaria que debe llegar a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.

Esas organizaciones insistieron en la demandan, hecha también por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para que Argelia deje de oponerse a la identificación y censo de las poblaciones de esos campamentos a fin de cuantificar en forma realista la ayuda humanitaria que se les asigna.

Denunciaron, al mismo tiempo, la malversación financiera y el desvío de alimentos y medicamentos que son vendidos en el sur de Argelia, en Mauritania y en Mali.

COLAPSO DE ARGELIA

De acuerdo a analistas, esa situación no es más que el reflejo de la descomposición en que está sumida Argelia, que sostiene económica, política y militarmente a la guerrilla africana del Polisario.

Desde la destitución del anciano e inválido expresidente Abdelaziz Buteflika, en abril pasado, tras 20 años en el poder, el jefe del Estado Mayor, Ahmed Gaid Salah, se ha convertido en el hombre fuerte del país.

Gaid Salah, aliado por 15 años de Buteflika, está tratando de calmar la sed de justicia de la población argelina llevando a los tribunales a antiguas figuras del régimen, incluyendo exjefes de los servicios secretos y empresarios, en lo que se asemeja más a un ajuste de cuentas entre clanes del poder. En ese contexto Gaid Salah, que ha asumido funciones de jefe de Estado, pretende realizar elecciones presidenciales el próximo 4 de julio.

El panorama político interno de Argelia es de terror. También es cada vez más desesperante el escenario económico. La caída de los precios del petróleo desde el 2014 y la subsecuente crisis económica y social, la corrupción endémica -porque el poder depende de las empresas del Estado- junto a la parálisis política, tienen al país al borde del abismo.

La riqueza del gas natural y el petróleo se la reparten los militares, los empresarios y los líderes políticos afines al régimen. Al gasto militar se destina el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa la mitad de lo que gasta todo el continente, convirtiéndolo en el mayor importador de armas de África.

Argelia, al igual que Venezuela, no tiene capacidad para producir su cuota de petróleo por la falta de inversión durante años en el sector petrolero. Aunque posee la décima reserva de gas natural más grande del mundo y las terceras de gas de esquisto, no capta inversión extranjera porque el Estado retiene el 51% de la propiedad de los proyectos. ‘El mantenimiento del estatus quo ya no es viable', explicó la argelina Dalia Ghanem, investigadora del Carnegie Middle East Centre en Beirut.

Manifestaciones en todo el país, que desde hace tres meses y cada viernes movilizan a millones de argelinos –algo sin precedentes en 20 años- tienen arrinconado al régimen militar, que se resiste a promover una nueva Constitución y regenerar las instituciones actuales.

En esa ‘jungla', como la calificó el diario El País en que se ha convertido Argelia, el amo es ahora Gaid Salah, que no tiene quien la haga sombra. ‘Solo la calle le opone resistencia. Su poder lo discuten cada semana cientos de miles de ciudadanos', sostuvo el diario madrileño.