La comunidad LGTBQ árabe israelí grita por primera vez contra la violencia

EFE





La comunidad LGTBQ+ árabe israelí se manifestó hoy por primera vez en Haifa con una bandera palestina, una del arcoiris y consignas en árabe para reivindicar su identidad y el rechazo a la violencia dentro de sus comunidades después del apuñalamiento de uno de ellos por un familiar.



La joven Mai Sader recordó a Efe este caso ocurrido el pasado viernes en el que un árabe de 16 años quedó gravemente herido por su hermano a las puertas de un centro de acogida en Tel Aviv, al tiempo que señalaba a su hermana que abiertamente homosexual coreaba consignas, y criticó el conservadurismo de la sociedad palestina.



Toda su familia, incluidos sus abuelos, saben y aceptan la condición de su hermana pero son conscientes de que no es lo común entre el 21% de los árabes israelíes, como se define a los palestinos y descendientes que se quedaron dentro de las fronteras con la creación de Israel en 1948.



"Es la primera vez que la sociedad palestina se posiciona, real y de forma genuina, contra la violencia contra la gente LGTB. Es extremadamente significativo que colectivamente nos posicionemos", valoró a Efe Gadir Shafi, directora de Aswat-Centro Feminista Palestino por las Libertades Sexuales y de Género - con sede en Haifa, y uno de los organizadores.



Junto con la asociación Al Qaws por la Diversidad de Género y Sexual en la Sociedad Palestina, con sede en Jerusalén Este, y el Adalah-Centro Legal por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, lanzaron una campaña en redes que hoy congregó a unas 300 personas, cantidad que consideran un éxito al tratarse de la primera convocatoria.



"Es el primer paso en nuestro camino común para construir una sociedad que proteja todas las categorías. Una palestina libre y fuerte nos liberará a todos", apuntó el manifiesto presentado como "con una sola voz, clara y responsable".



Shafi reconoció que la manifestación contenía un fuerte mensaje político al entender la libertad como una lucha contra todo tipo de opresión, también con respecto a Israel, dijo y lo calificó de Estado ocupante y de aparheid, por la discriminación que considera que la minoría árabe vive en el país.



"Hay un mensaje muy político que unifica nuestra lucha social, nuestra lucha política y nuestra lucha como queers. Cuando unimos feminismo y "queerismo" contra todo tipo de opresión, nuestra lucha será más fuerte y más eficiente", declaró.



La política Aida Touma-Suleiman de la coalición árabe - Hadash-Taal- participó en la protesta en muestra de solidaridad, y defendió a Efe la necesidad de que cualquier persona pueda vivir como elige.



La policía israelí ha arrestado a dos de los hermanos del joven apuñalado, residentes en la ciudad árabe del norte de Israel, Tamra, y hoy detuvo a un tercero para ser interrogatorio, informó el digital Times of Israel.



"Hasta ahora la gente LGTB es vista como diferente en nuestra sociedad, no está aceptada y a veces hay violencia y eso es lo que condenamos y no aceptaremos de ningún modo", aseguró Touma-Suleiman.