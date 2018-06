Centenar de palestinos protesta en Belén las sanciones de ANP contra Gaza

EFE

Un centenar de manifestantes protestaron hoy en Belén contra las sanciones que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) impone a la Franja de Gaza, convocados a través de la página de Facebook "Levantad las sanciones", sin afiliación política declarada.

"He venido hoy aquí para decir que no acepto y que no hay ninguna justificación para lo que está sucediendo en Gaza", dijo a Efe George Zeidan, un manifestante de Belén.

Y agregó: "La gente de Gaza está pagando el precio de las motivaciones políticas" de los movimientos Hamás, que controla la Franja, y Al Fatah, que gobierna en la ANP.

"La situación es catastrófica, estamos hablando de personas a las que no les pagan su sueldo, no tienen cómo alimentar a sus hijos", dijo en referencia a los funcionarios leales a la ANP que no trabajan desde que Hamás tomó el poder en Gaza en 2007.

Los manifestantes se reunieron en una de las calles principales de Belén, la Vía de Hebrón, y a diferencia de la protesta de la semana pasada en Ramala, que fue fuertemente reprimida por la Policía palestina y jóvenes de Al Fatah, la de hoy transcurrió pacífica y festiva y los agentes del orden repartieron agua entre los asistentes.

Éstos pidieron que cesen las medidas punitivas en Gaza, como las restricciones de los medicamentos, el impago de salarios a los funcionarios y de los subsidios a familias con necesidades, que costea la ANP y que suspende intermitentemente.

Se oyeron cánticos a favor de la libertad y consignas como "Levantad las sanciones a Gaza", "Abu Mazen (apelativo del presidente palestino y líder de Al Fatah, Mahmud Abás), ¿por qué castigas a Gaza mientras estamos bajo el fuego del Ejército israelí?" y "De Jerusalén a Gaza, un solo pueblo, una sola mano".

"No protestamos ni contra Abás ni contra Hamás, sino contra sus políticas en Gaza, pedimos que Hamás y Abás dejen de pelearse y seguiremos protestando hasta que las sanciones sean eliminadas", declaró a Efe Dalia Masar, de Ramala.

Esta es la tercera manifestación por este motivo en Cisjordania, y hoy ha tenido su paralelo en Amán (Jordania) y Beirut (el Líbano).

Según los organizadores, éstas han sido el preludio de una concentración que esperan sea muy concurrida el próximo sábado en Ramala.

Una manifestante que no se quiso identificar por motivos de seguridad hizo hincapié en que las protestas son "del pueblo para el pueblo" y aseguró que "el Gobierno palestino no representa a los palestinos.

Van diciendo por el mundo que quieren que volvamos a las fronteras de 1967, pero nosotros creemos que Palestina es desde el río Jordán hasta el mar (Mediterráneo), no debe existir Israel. Ellos no dicen eso y por lo tanto no nos representan".