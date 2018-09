Cantón suizo prohíbe en referéndum el velo integral si amenaza la seguridad

El 66 % de electores aprobó así una ley que establece sanciones contra cualquier persona que disimule su rostro en un lugar público, siempre y cuando esto amenace la seguridad, una condición que tendrá que ser interpretada en cada caso por los cuerpos de seguridad.



Los opositores a la iniciativa popular denunciaron que se trataba de una ley inútil ya que prácticamente no hay mujeres en San Gallen que vayan por la calle con el rostro cubierto.



Además, recordaron que ya existe una ley en este cantón que prohíbe disimular el rostro en manifestaciones públicas que requieren autorización o eventos deportivos.



El gobierno del cantón también se posicionó contra la iniciativa indicando que tal prohibición afectaba derechos fundamentales, sin que exista en cambio algún interés público.



Los partidarios de la medida punitiva defendían que es propio de la cultura suiza "poder mirarse mutuamente y de manera no disimulada a los ojos".



En el caso del cantón del Tesino, la prohibición es más amplia y sólo se autorizan excepciones por cuestiones de seguridad o durante eventos religiosos o tradicionales.



Sin embargo, la aplicación de la ley allí prácticamente no ha derivado en multas contra mujeres cubiertas, sino sobre todo contra hinchas de fútbol.