Buque petrolero desaparecido en estrecho de Ormuz no pertenece a EAU

Xinhua





Un funcionario de Emiratos Arabes Unidos (EAU) declaró este martes que el buque petrolero MT RIAH, reportado como desaparecido, no pertenece a EAU, informó la agencia de noticias oficial WAM.

"El petrolero en cuestión no es propiedad ni es operado por EAU. No transporta a personal de EAU y no emitió ninguna llamada de emergencia", dijo el funcionario mediante un comunicado.

"Estamos monitoreando la situación con nuestros socios internacionales", añadió con la condición de mantener el anonimato.

Algunos medios de comunicación internacionales señalaron que el buque con bandera de Panamá desapareció cuando atravesaba el estrecho de Ormuz, el cual se ubica entre el golfo de Omán, localizado al sudeste, y el golfo Pérsico, al sudoeste.