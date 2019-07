Boris Johnson llega al poder con la promesa de culminar el "brexit"

EFE





Boris Johnson fue elegido este martes nuevo líder del Partido Conservador británico en una votación entre los militantes de la formación y mañana asumirá el cargo de primer ministro con la promesa de culminar el "brexit" el 31 de octubre.



Como se esperaba, Johnson, de 55 años, arrasó en estos comicios, convocados después de que la todavía primera ministra, Theresa May, dimitiera en junio por la crisis del "brexit" al no conseguir que el Parlamento aprobase su acuerdo de retirada de la Unión Europea.



El exministro de Exteriores obtuvo 92.153 votos, frente a los 46.656 de su contrincante, el actual titular del Foreign Office, Jeremy Hunt, en una campaña que contó con una participación electoral del 87,4 % -160.000 militantes tenían derecho al voto-.



Tras ser declarado ganador, en un evento celebrado en el centro de conferencias "Queen Elizabeth II" de Londres, frente al Parlamento de Westminster, el nuevo líder prometió materializar el "brexit" el 31 de octubre, unir al Reino Unido e impedir la llegada al poder del líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn.



Insistió en que "dará energía" al país y en que le contagiará de espíritu positivo y de un sentimiento de que las cosas se pueden "hacer".



En su breve intervención, Johnson agradeció el trabajo de May y a los miembros de su formación por el "extraordinario honor y privilegio" que le han conferido al elegirlo como su líder.



Desde la residencia oficial de Downing Street, May felicitó a Johnson y le prometió su "total" apoyo, en tanto que Corbyn recriminó al político el haber recibido el respaldo de unos pocos afiliados conservadores "no representativos" del país.



El próximo "premier" ha dejado claro que cumplirá con la fecha del "divorcio" de la UE el 31 de octubre, con o sin acuerdo, proceso que calificó como una apuesta "a todo o nada".



Así, Johnson llegará mañana al poder con el principal cometido de desenredar el nudo del "brexit", una tarea compleja dada la oposición que hay entre los diputados de los distintos partidos políticos a una salida del bloque europeo sin consenso.



Varios ministros del Ejecutivo de May, entre ellos el titular de Economía, el proeuropeo Philip Hammond, adelantaron que no servirán en el Gobierno de Johnson, mientras el ministro de Justicia, el también proeuropeo David Gauke, ya presentó hoy su dimisión.



Además, la secretaria de Estado de Educación, Anne Milton, renunció por su "preocupación" acerca de un "brexit" a las bravas.



Desde Escocia, la ministra principal, la nacionalista Nicola Sturgen, que pide un segundo referéndum sobre la UE, felicitó a Johnson y le hizo saber que, a pesar de sus diferencias, hará "todo lo que pueda para encontrar una manera de trabajar con él que respete y proteja los puntos de vista y los intereses de Escocia".



El cambio de primer ministro se producirá mañana cuando May acuda al palacio de Buckingham para presentar formalmente su dimisión a la reina Isabel II y comunicarle que su partido tiene un nuevo líder.



Después, el nuevo "premier" irá al palacio para celebrar la audiencia de rigor con la jefa de Estado, antes de trasladarse a la residencia de Downing Street para empezar a nombrar a sus ministros.



La formación del nuevo equipo de Johnson será seguida con atención por el sector empresarial, que desde hace meses pide a los políticos terminar con la actual incertidumbre del "brexit".



El director general de las Cámaras de Comercio Británicas (BCC, en inglés), Adam Marshall, pidió este martes a Johnson que evite un "'brexit' confuso y desordenado".



"El mensaje a Boris Johnson desde la comunidad empresarial en todo el Reino Unido no podría ser más simple: el momento de hacer campaña ha terminado y necesitamos que se ponga a trabajar", dijo.