Bermudas retrasa a junio la aplicación de ley prohíbe los matrimonios gay

El gobernador de Bermudas, John Rankin, aprobó el pasado 8 de febrero una ley por la que ya no se permitirá matrimonios gais en la isla y en cruceros de bandera de dicho territorio, lo que le convirtió en el primero del mundo en legalizarlo y luego prohibirlo.



El gobernador firmó la "Ley de Uniones Domésticas" que da marcha atrás al matrimonio del mismo sexo, después de que el año pasado la Corte Suprema de la isla le diera el visto bueno a la anterior ley.



La nueva legislación reconoce y protege a las uniones entre personas del mismo sexo pero no se podrán casar, lo que permitirá que pueden heredar en el caso de que no haya testamento o, por ejemplo, también tomar decisiones médicas en nombre de la pareja.



En Bermudas los matrimonios del mismo sexo estaban permitidos desde mayo de 2017, después de que fuera llevada al alto tribunal por el ciudadano bermudeño Winston Godwin y su marido, el canadiense Greg DeRoche, al no ser reconocidos por el registro general de la isla.



Este miércoles, el ministro Brown dijo que para poder casarse hasta el 1 de junio las parejas homosexuales deberán solicitar las licencias de matrimonio con fecha límite el 12 de mayo, ya que después solo podrán pedir un documento para inscribirse como unión de hecho.



El anuncio fue realizado por Brown en un debate sobre el presupuesto.



Recientemente, Rod Ferguson, un ciudadano soltero de Bermudas, que reside en Estados Unidos, presentó la primera demanda ante la Corte Suprema de Bermudas contra la ley que prohíbe en la isla matrimonios gais.



Ferguson, quien ha mostrado su deseo de casarse alguna vez en Bermudas, agregó el 18 de febrero pasado, que ha presentado una demanda contra la medida por considerar que impedir ese derecho equivale a un "un trato inhumano y degradante".



En Bermudas los matrimonios del mismo sexo estuvieron permitidos desde mayo de 2017 hasta febrero de este año, después de que fuera llevada al alto tribunal por Godwin y DeRoche.



En los diez meses que se permitió el matrimonio gay en Bermudas contrajeron matrimonio el mismo número de parejas del mismo sexo.



Hasta el 25 de enero, unos días antes de la entrada en vigor de la prohibición, se habían casado cuatro parejas a bordo de barcos de bandera de las Bermudas.