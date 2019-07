No Alineados defienden principios de Carta de ONU ante situación de Venezuela

EFE





Los integrantes del Movimiento de países No Alineados (Mnoal) defendieron este domingo la vigencia de los principios de la Carta de Naciones Unidas para resolver temas como la crisis venezolana, en una declaración emitida en el encuentro del bloque internacional en Caracas.



Los No Alineados firmaron una declaración que defiende el respeto a las directrices de la carta constitutiva de la ONU como la autodeterminación de los pueblos y la cooperación internacional.



El escrito acordado por los más de 100 países el Mnoal incluye la promoción y apoyo del diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana.



El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo que contra Venezuela se desarrolla "una guerra no convencional" todos los días y llamó a detener "la agresión imperialista y soberbia" a través de los principios de la Carta de la ONU.



El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, sostuvo que las sanciones económicas y políticas, como las impuestas por EE.UU. a Caracas y Teherán, son "terrorismo puro y simple" y "una violación al derecho internacional, incluyendo la Carta de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos".



El canciller iraní dijo que estas medidas buscan "quebrantar la voluntad de los pueblos", pero aseguró que "esto no pasará nunca en Venezuela, ni en Cuba, nunca pasará en Irán, ni en Siria, ni en China, ni en Rusia".



El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, consideró "importante que la comunidad internacional aliente y promueva soluciones mediante el diálogo", que esté basado en "los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas".



Para el canciller cubano, cuyo país es uno de los principales aliados de Venezuela, es necesario "defender a toda costa el derecho a la paz de Venezuela", y apuntó que diálogo debe tomar en cuenta los principios de las leyes internacionales.



"Las medidas unilaterales coercitivas", dijo Rodríguez, además de ser arbitrarias e ilegales, también "provocan consecuencias humanitarias graves donde quiera que se aplican" y violan los derechos humanos.



Por su parte, el ministro palestino de Exteriores, Riad al Maliki, dijo que la imposición de sanciones de la Administración de Donald Trump "ha tomado una ruta diferente" a las leyes internacionales y, en especial, a la Carta de Naciones Unidas.



Al Maliki consideró que los países que son objeto de sanciones del Gobierno estadounidense "deben coordinar sus acciones" para "protegerse y proteger a sus pueblos", por lo que abogó por llevar esta discusión al seno de las Naciones Unidas.



En tanto que el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, país que actúa como observador en el Mnoal, dijo que los métodos que Estados Unidos ha seguido con Venezuela "son similares a los que ha usado en otros países donde han querido un cambio de régimen".



Venezuela acoge hasta este domingo a los representantes del Mnoal con miras a la preparación de la cumbre del bloque que se desarrollará en octubre próximo en Bakú, Azerbaiyán, país que recibirá la presidencia de manos de Venezuela, a la cabeza desde 2016.



La situación se ha agravado en los últimos meses en Venezuela, donde la oposición considera ilegítimas las elecciones de mayo del año pasado, en las que Nicolás Maduro resultó reelegido presidente.



La crisis se acentuó después de que el 23 de enero, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó mandatario interino, recibiendo el apoyo de buena parte de los países del continente americano, incluido EE.UU.