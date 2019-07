Más de 40 millones de personas son víctimas de esclavitud moderna, según ONG

El presidente de la ONG, el australiano Andrew Forrest, instó a "todos los Gobiernos a tomar medidas inmediatamente y de manera efectiva para acabar con el trabajo forzoso, la esclavitud moderna, el tráfico humano y el trabajo infantil en todas sus formas".



Además, advirtió de que, de acuerdo con los datos recogidos en el índice, el objetivo de erradicar la esclavitud moderna (el punto 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU) no podrá lograrse en 2030.



"Si el mundo quiere de verdad acabar con la esclavitud de 40,3 millones de personas, los Gobiernos necesitarán redoblar sus esfuerzos para identificar a las víctimas y detener a los responsables", asegura el informe publicado en el marco de la reunión de alto nivel de la ONU sobre los objetivos de desarrollo 2030.



El estudio apunta que aproximadamente la mitad de los 183 países observados han mejorado sus respuestas, mientras que el otro 50 por ciento no ha mostrado ningún cambio significado en la lucha contra este delito.



"Sabemos que para erradicar un crimen que afecta a 40 millones de personas en todo el mundo, las acciones de los Gobiernos y la colaboración para lograr el objetivo 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son cruciales" aseguró el director de la fundación Freedom, Nick Grono.



En este sentido, el índice destaca que únicamente 31 países han ratificado el Protocolo de 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzoso, que 96 no criminalizan este tipo de trabajo y que 133 no penalizan el matrimonio forzado.



Por otro lado, advierte de que a pesar de la formación que han recibido los cuerpos de seguridad de 166 países sobre esta cuestión "los índices de identificación (de las víctimas) siguen siendo muy bajos".



Además, los supervivientes de esclavitud no cuentan con servicios de apoyo en 95 de estos estados, y en 71 países las víctimas afrontan cargos penales por los crímenes realizados cuando se encontraban bajo explotación.



No obstante, el informe destaca la labor positiva de diez países por "la fuerte voluntad política, el alto nivel de recursos y la enérgica sociedad civil que pide cuentas a sus Gobiernos".



Esta lista está encabezada por Reino Unido, Holanda y Estados Unidos, y entre ellos se encuentran países como España, Portugal, Argentina o Australia.



En el otro lado de la balanza, Corea del Norte, Eritrea, Libia, Irán y Guinea Ecuatorial encabezan el grupo de los 10 países que menos acciones han tomado para responder a la esclavitud moderna.



Detrás de ellos, Burundi, República Democrática del Congo, la República del Congo, Rusia y Somalia destacan por su falta de medidas contra este crimen.



Según el índice, estos diez estados albergan aproximadamente 6,9 millones de esclavos modernos, aproximadamente un 17 por ciento del total, y la ONG los acusa de complicidad en el caso de Corea del Norte y Eritrea, bajos niveles de interés político en Irán, altos niveles de corrupción en Guinea Ecuatorial o de extender el conflicto en Libia.



La ONG también publicó una lista denominada "débil respuesta en relación a la riqueza del país", que está encabezada por Catar, seguido de Singapur, Kuwait, Brunei, Hong Kong y Rusia y otra que recoge los estados que han dado una "fuerte respuesta en relación a su riqueza" que está integrada por Georgia, Nigeria, Ucrania, Moldavia, Etiopía y Mozambique.



En 2015 la ONU estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con el horizonte puesto en el año 2030. El número 8 busca "promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos".