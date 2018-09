Visitas en prisión a procesada por caso contra Correa no fueron autorizadas

En una comparecencia de prensa, Guzmán, aseguró que los nombres de la asambleísta Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena, no figuraban en la lista de registro penitenciario como visitas ordinarias ni extraordinarias, y por lo tanto entraron sin autorización el pasado lunes a ver a la procesada Diana Falcón, exagente de inteligencia y testigo protegida del caso.



"Es la persona privada de libertad la que autoriza quién desea que lo visite", afirmó la responsable de Justicia ates de subrayar que era "responsabilidad de los servidores públicos de nuestro Ministerio que están a cargo de sus responsabilidades en cada centro", verificar que la persona visitante figura en un listado.



"Ninguna de las dos visitas que ingresaron al centro estaban registradas, ni como visitas ordinarias, ni como extraordinarias", señaló Guzmán.



Falcón está vinculada en el caso del secuestro del político Fernando Balda en Colombia en 2012, que ha salpicado también al exgobernante, acusado por la Fiscalía de asociación ilícita y plagio (secuestro).



Horas antes, el secretario Nacional de Gestión de la Política, Paúl Granda, informaba de la destitución de la directora de una cárcel de Quito, tras la polémica suscitada por las visitas y que salió a la luz esta semana en una de las vistas de la audiencia preparatoria de juicio.



Según Granda, "Espín no se registró ni fue autorizada para ingresar" en la cárcel de mujeres de Quito y aseguró que "burló" todos los controles.



"Enviaremos una petición a la Fiscalía a que investigue e iniciaremos acciones administrativas que determinen las responsabilidades del caso", añadió el secretario de la Política.



Por su parte, Espín aseguró que no ha cometido ninguna infracción y que ingresó en la cárcel como lo hace todo el público que visita a los reos en el centro.



La abogada Cadena, que defiende a Correa y que también visitó a Falcón en la cárcel, aseguró que acudió a ver a la sospechosa atendiendo a una solicitud que ella misma le hizo la semana pasada en una de las vistas de la audiencia preparatoria de juicio que se sigue contra Correa y otros tres imputados.



Cadena negó que haya presionado a la testigo para que cambiara su versión sobre el caso del secuestro, según sugirió la acusación particular que encabeza Balda.



Además de Rafael Correa y Falón, los otros procesados en este caso son el exagente de inteligencia Raúl Chicaiza y el exsecretario nacional de inteligencia Pablo Romero.



Correa, sobre el que hay una petición ecuatoriana de arresto a Interpol por incumplimiento de medidas cautelares, denuncia ser objeto de una persecución política y falta de independencia judicial en Ecuador.