Video con torturas confirma violación DD.HH en caso Ayotzinapa, dicen oenegés

EFE





Un video con torturas a un detenido por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa divulgado este fin de semana en México, confirma que se violaron derechos humanos en la investigación, denunciaron este domingo varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG).



Encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las ONG apuntaron que el video confirma el uso de tortura en el caso y acredita que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la encubrió en una recomendación que ya no es fiable.



El video publicado en las redes este fin de semana, exhibe la tortura de Carlos "N", uno de los detenidos por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre del 2014 en la ciudad mexicana de Iguala.



Para las oenegés, la tortura observada en este video reivindica la actuación de organismos internacionales criticados por el Gobierno de México, como sucedió con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en este país.



Los observado coincide con lo detectado en sentencia de un tribunal colegiado que criticó la actuación de las autoridades en el caso y ordenó crear una Comisión de la Verdad, que todavía no se instala, indicaron.



Oficialmente, según la investigación del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 por policías del municipio de Iguala que los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.



El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que echó abajo la versión oficial, denunció el uso de tortura en las investigaciones de este caso.



Las oenegés recordaron que ya la ONU-DH reportó en un informe la existencia de "fuertes elementos de convicción" de que hubo tortura en 34 casos de personas detenidas, entre los que se encuentra la persona que está en el video.



Las organizaciones apuntaron que su recomendación sobre el caso de Ayotzinapa, la CNDH concluyó que solo detectó tortura en 8 de los 72 casos que recibió por esta práctica



En el caso de la persona del video, la CNDH determinó que "no había evidencias de que se le hubiera sometido a asfixia o cargas eléctricas" no obstante la abundancia de pruebas y la reiterada denuncia del detenido, acusaron.



Las oenegés criticaron a la CNDH por su "deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México" al tratar de encuadrar como trato cruel los casos de tortura flagrante.



Consideraron que ante la confirmación pública de la tortura mostrada en el vídeo, la Fiscalía General de la República debe secundar los esfuerzos de la Comisión Presidencial creada para revisar el caso.



La Fiscalía debe fortalecer el equipo de investigación y hacer nuevas acusaciones porque si se apoya en la recomendación de la CNDH más que en el trabajo de los organismos "se perderá la oportunidad de esclarecer plenamente el caso", advirtieron.



Asimismo, indicaron que está pendiente investigar a los funcionarios involucrados en el caso, como Carlos Gómez, encargado de la policía ministerial en 2014 y quien tras la revelación del vídeo ha renunciado a su cargo como subsecretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán.



Ayotzinapa, concluyen las ONG, es el caso que pone a prueba la voluntad y la capacidad de las autoridades mexicanas para "abordar las violaciones a derechos humanos y romper con la impunidad institucionalizada".