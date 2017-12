Víctimas de crímenes de Fujimori rechazan su perdón y piden anular su indulto

EFE

online@laestrella.com.pa



Los familiares de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado el expresidente peruano Alberto Fujimori rechazaron hoy el perdón manifestado este lunes por el exmandatario porque consideran que no puede haber reconciliación con su indulto, al que perciben como una acto de impunidad.



Los parientes de los asesinados y desaparecidos durante el mandato de Fujimori (1990-2000) pidieron anular el indulto al expresidente por considerarlo ilegal, lleno de irregularidades, y con carácter político, pues existe la sospecha de ser parte de un pacto con el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.



En una conferencia de prensa con las cuatro organizaciones pro derechos humanos que defienden a las víctimas, los familiares destacaron que no puede haber reconciliación sin justicia y recordaron que tuvo muchos años para pedir perdón durante el juicio y el tiempo que estuvo en prisión.



El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, defensor de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, aseguró hoy que el perdón expresado el lunes por el expresidente fue "trucho" (falso) y de cara a la galería.



Fujimori pidió perdón a todos los peruanos que defraudó en un vídeo publicado por su hijo menor Kenji Fujimori en redes sociales desde la clínica donde permanece hospitalizado desde el viernes 23.



Rivera consideró que ese perdón no es válido porque no se ajusta a las normas internacionales, que exigen nombrar específicamente el crimen, la víctima y el hecho en concreto del que se arrepiente.



"En ningún momento ha mencionado el nombre de algún familiar, caso o acontecimiento. Tampoco nadie le ha pedido pedir perdón ahora por defraudar a los peruanos", dijo Rivera.



El letrado recordó que el perdón de Fujimori tampoco es válido porque nunca aceptó la legitimidad de la sentencia que lo condenó por delitos de lesa humanidad, pues tanto él como sus hijos intentaron anularla en varias ocasiones en los tribunales.



"¡Qué cómodo es expresar ahora un perdón cuando estás libre de cárcel y te van a enviar a casa, absuelto de toda responsabilidad!", lamentó Rivera.



El abogado indicó que es imposible iniciar un proceso de reconciliación "con el presidente más corrupto de la historia del país" en libertad y con el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, como "rehén del fujimorismo".



Denunció que el indulto a Fujimori es de naturaleza político pero disfrazado de carácter humanitario, pues aunque está fundamentado en la salud del expresidente, este se dio solo tres días después de que Kuczynski se salvara de ser destituido por el Congreso gracias a un pequeño sector del fujimorismo, liderado por Kenji Fujimori, quien le había pedido anteriormente indultar a su padre.



Por su parte, Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de La Cantuta, aseguró que solo puede haber reconciliación cuando la justicia haya cumplido su rol, y a su criterio eso pasa porque Fujimori cumpla la totalidad de su condena.



Carolina Oyague, también familiar de una de las víctimas de La Cantuta, apuntó que la reconciliación no puede ser un borrón y cuenta nueva porque "el perdón jamás puede ser olvido e impunidad".



Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), ejecutadas por el grupo militar encubierto Colina, además de por los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.