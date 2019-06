Vicepresidente de EEUU admite prohibición de la bandera gay en las embajadas

"Tengo conocimiento de que el Departamento de Estado indicó que en el asta de nuestras embajadas solo debe izarse una bandera y esa es la bandera de Estados Unidos", dijo Pence en la noche del lunes en una entrevista con la cadena de televisión NBC News.



"Y yo apoyo eso", añadió.



A principios del mes se generó una controversia después que algunas embajadas de EE.UU. en el exterior solicitaran el despliegue de la bandera con los colores del arcoiris, convertida en un emblema de los colectivos homosexuales, transexuales, bisexuales y otros.



NBC News citó a diplomáticos estadounidenses, no identificados, según los cuales el Gobierno del presidente Donald Trump negó la autorización para ese despliegue.



Según el diario The Washington Post, pese a la prohibición, varias embajadas izaron la bandera con motivo del "mes del orgullo" que celebran los movimientos LGTBI+ (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y no identificados).



El embajador estadounidense en Nepal, Randy Berry, quien fuera enviado especial del Gobierno del presidente Barack Obama para los derechos humanos de estos colectivos, incluso colocó en la cuenta de Twitter de la Embajada una foto en la que aparece rodeado por el personal de la misión diplomática vestido con colores múltiples.



Las misiones diplomáticas en Seúl, Corea del Sur y en Chennai, en India, distribuyeron boletines de prensa y videos que muestran la bandera arcoiris en el exterior de sus edificios.



El embajador en Alemania, Richard Grenell, quien es homosexual, señaló que durante el "mes del orgullo" colocaría un cartel en el exterior del edificio de la misión diplomática.



Las normas del Departamento de Estado aceptan el despliegue de otras banderas, aparte de la estadounidense, en las embajadas en el exterior, pero para izarlas hay que obtener una autorización específica de Washington.



El presidente Donald Trump ha tenido políticas ambiguas en relación con los homosexuales y transexuales.



Su Gobierno ha rechazado las políticas de otros países contra la homosexualidad, pero al mismo tiempo Trump decidió que los transexuales no pueden servir en las Fuerzas Armadas.



"El reconocimiento del presidente hacia el 'mes del orgullo' y su mensaje alentando nuestra campaña de descriminalización me enorgullecen aún más para unirme, otra vez, al desfile en Berlín, colocar un gran cartel en el costado de la embajada, y auspiciar numerosas actividades en la Embajada y la residencia", dijo Grenell a la cadena CNN de televisión.



Pence dijo a NBC News que, tanto él como el presidente Trump, están "orgullosos" de su servicio a todos los ciudadanos, pero que "cuando se trata del asta (de la bandera) estadounidense y las embajadas de EE.UU. en capitales de todo el mundo, lo correcto es que haya una sola bandera, la de Estados Unidos", agregó.



La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo el lunes que, en opinión del secretario de Estado, Mike Pompeo, solo la enseña nacional debería izarse en las embajadas.



Sin embargo, Ortagus admitió que "el 'mes del orgullo', en el que nos encontramos, lo celebran en todo el mundo muchos empleados del Departamento de Estado, y muchas embajadas".



Durante la anterior Administración de Barack Obama la norma era que la bandera arcoiris podía izarse en el "mes del orgullo", pero debía ser más pequeña que la nacional y debería estar por debajo, dejando la decisión a cada embajador o jefe de la misión.