Vicepresidente detenido de Ecuador quiere explicar su situación en Asamblea

Jorge Glas, vicepresidente sin funciones de Ecuador y sentenciado, en primera instancia, a seis años de prisión por el caso Odebrecht, quiere ser recibido en la Asamblea Nacional para explicar la situación jurídica en relación con su cargo, se informó hoy.



Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, confirmó a Efe que en una carta dirigida al presidente del Parlamento, el oficialista José Serrano, pide, en nombre del vicepresidente, que permitan a su defendido exponer sus argumentos en el pleno del legislativo.



El escrito del abogado inicia con la referencia a declaraciones a la prensa del ministro de la Política, Miguel Carvajal, sobre la probable presentación el próximo 3 de enero de una terna para designar al reemplazo de Glas, en vista de que el 2 vence el término máximo para su ausencia temporal en el cargo.



Acusado de asociación ilícita dentro del caso de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, Glas ingresó en prisión preventiva el pasado 2 de octubre y el 13 de diciembre fue sentenciado a seis años de prisión, una decisión que la defensa ha adelantado que apelará cuando sea notificado por escrito.



Franco apunta que su defendido "no ha abandonado su cargo" para el cual fue electo en las urnas el pasado 2 de abril en tándem con Lenín Moreno.



Añade que el hecho de que Glas se encuentre privado de su libertad de manera "arbitraria e inconstitucional", según el letrado, ello "no representa abandono del cargo", dice.



El abogado recuerda en la carta, que Glas está sin funciones desde el 3 de agosto pasado por un decreto de Moreno, quien tomó esa decisión en represalia a una dura carta pública de Glas en la que cuestionaba las revelaciones del jefe de Estado sobre la "crítica" situación económica en que había heredado el país, de manos de su correligionario Rafael Correa, del que Glas fue vicepresidente.



"Hay que señalar que dicho decreto no constituye un hecho de fuerza mayor, por lo tanto no aplica el art. 150 de la Constitución de la República relativo a la ausencia temporal ni tampoco a la falta definitiva", señala Franco en el escrito.



Ese artículo señala como causas de ausencia temporal a las mismas que se aplican al jefe de Estado, por lo que remite al 146 que señala como razón para ello a "la enfermedad y otra circunstancia de fuerza mayor que le impidan ejercer su función durante un período máximo de tres meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional".



Franco insiste en que no cabe que se envíe una terna a la Asamblea y "menos aún que la Asamblea Nacional conozca de ella. Sería ilegal e inconstitucional esa medida", apunta.



En esas circunstancia, a nombre de Glas pide que el segundo mandatario sea recibido en el pleno de la Asamblea "a fin de que pueda exponer sus argumentos jurídicos en el marco del debido proceso y del derecho constitucional a la defensa", indica en la misiva.



También solicita que se oficie a la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y directora de la cárcel 4, donde está Glas, "para que pueda ser trasladado a la Asamblea Nacional" en la fecha que indique el titular del Parlamento, si es que da curso a su pedido de la carta que tiene fecha de hoy.



En la Asamblea Nacional avanza el trámite para un juicio político contra Glas y se prevé que la Comisión de Fiscalización se reúna el 2 de enero para analizar el caso.