Venezuela sacará de circulación billetes bajos por reconversión monetaria

EFE

El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega, informó hoy que los billetes menores a mil bolívares actuales no tendrán valor desde el 20 de agosto, cuando entrará en vigencia la reconversión monetaria, por lo que instó a la ciudadanía a "depositarlos en la banca".



"Las personas que tengan billetes inferiores a 1.000 bolívares (0,0040 o 0,00024 dólares según las tasas legales de referencia) podrán ir a la banca y depositar esos billetes, dado que ya no van a ser utilizados y no van a coexistir con el Bolívar Soberano", indicó Ortega a periodistas.



El presidente del ente emisor subrayó que "solo coexistirán algunas piezas" del actual cono monetario como "una medida que se ha tomado para facilitar las transacciones de pagos en efectivo" dijo.



"Supongamos que usted el 20 de agosto debe pagar un producto que valía 5.010.000 bolívares, lo que equivale 50 y 10 centavos de bolívar soberano, ¿cómo se puede pagar eso? con un billete de 50 bolívares soberanos y un billete de 10.000 bolívares actuales", ejemplificó Ortega.



El 20 de agosto entrará en vigor una reconversión monetaria que le quitará cinco ceros a la moneda venezolana, el bolívar.



El signo monetario usará desde entonces el apellido de "soberano" para diferenciarse y estará impreso en los nuevos billetes que comenzarán a circular esa semana, con denominaciones más ajustadas a la hiperinflación nacional que cerrará este año en 1.000.000 % según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).