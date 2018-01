Venezuela: Gobierno y oposición ‘retoman' diálogo el 28 de enero

Servicios internacionales

Para el próximo 28 y 29 de enero, está pactada la cita para reanudar el diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana.

Así lo informó ayer a la prensa, según EFE , el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, durante su visita al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Medina, cuyo país y gobierno es anfitrión de las conversaciones entre ambas facciones del conflicto en Venezuela, reiteró que el diálogo ‘es la mejor solución para Venezuela y para su gente. No para la oposición ni para el Gobierno, sino para millones de venezolanos y venezolanas que necesitan respuesta'.

Anunció, además, que ‘al día de hoy (ayer), ambas partes de la mesa han confirmado su participación en la siguiente sesión del diálogo, que está prevista para los días 28 y 29 de enero', según un comunicado difundido por el portavoz de la Presidencia dominicana en su cuenta en Twitter .

‘Ante mayores dificultades, el diálogo se hace aún más urgente', aseguró Medina.

En ese sentido, solicitó que ‘más voces de la comunidad internacional' se unan al diálogo ‘sin abogar por una agenda propia, ni esperar un rédito político'.

‘Necesitamos que todos se convenzan de la importancia de frenar, en vez de avivar, una escalada de violencia que, de producirse, inevitablemente partirá en dos a Venezuela y probablemente a toda América Latina', señaló el gobernante dominicano, según el comunicado.

RECHAZO OPOSITOR

Por su parte las fuerzas de oposición, aseguraron que no participarán en la próxima ronda de negociaciones anunciada por Medina.

El diputado Luis Florido, negociador del los antichavistas en la mesa de diálogo, señaló ayer que la delegación a la que pertenece no acudirá a la cita hasta que el Gobierno ‘no envíe señales de querer dar garantías electorales'.

‘Si el gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y, por el contrario, convoca anticipadamente elecciones, no será posible concurrir a su país', anunció públicamente Florido.

Sin embargo, Florido agradeció ‘sinceramente' todo el esfuerzo de Medina para sentar en la mesa a las dos partes.

Entre los temas centrales solicitados por el antichavismo en la mesa de negociación, se encuentran entre otras cosas lograr ‘garantías electorales' para los próximos comicios presidenciales.

Dichas elecciones, se mantenían sin fecha hasta el pasado martes, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, votó una solicitud al poder electoral para realizar el proceso electoral para el primer cuatrimestre de este año, decisión que se ha presentado como un cisma entre los opositores; entre las fuerzas han mostrado su deseo de participar y aquella que rechazan vincularse a cualquier elección donde participe el Gobierno.

PIDEN ORDEN DE CAPTURA PARA EXPRESIDENTE DE PDVSA

El Fiscal General venezolano, Tareck William Saab, anunció ayer que bajo los cargos de corrupción y lavado de dinero, se emitirá en los próximos días una orden de captura contra el exministro de Petróleo y exjefe de la estatal petrolera PDVSA Rafael Ramírez.

‘Nosotros en los próximos días vamos a solicitar una orden de aprehensión con la correspondiente alerta roja hacia su persona por los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales (lavado de dinero) y asociación', dijo Saab, según reportes de EFE .

Ramírez, renunció en diciembre como representante de Venezuela en la ONU, después de que el mandatario y figuras de su entorno lo acusaran de corrupción en su mandato al frente de PDVSA.

El fiscal, que ya había iniciado una investigación a Ramírez durante el segundo semestre del año pasado, indicó hoy que el exministro, cuyo paradero se desconoce, está señalado como ‘uno de los principales desfalcadores y responsable de la quiebra (...) corrupta de PDVSA'.

Por su parte, Ramírez , se defendió desde su cuenta de Twitter , asegurando que los señalamientos son una ‘persecución política'.

‘Las infames acusaciones del fiscal constituyen un abuso de poder y una represalia por mi propuesta de primarias en el @PSUV (partido de Gobierno), dijo Ramírez.