‘La veda no es justa con el electorado, le impide conocer las encuestas'

Darrell Bricker (Canadá, 1961) es un hombre que investiga, recopila datos y proyecta una perspectiva beneficiosa para algunos o desalentadora para otros. Su trabajo lo mantiene firme en la opinión pública, óptica que le permite marcar tendencias en diversos campos, ya sea empresarial, económico o político. Darrell es una voz veraz y confiable que desde su oficio ha ganado ser reconocido como una autoridad en las encuestas mundiales. El canadiense, que lidera la encuestadora Ipsos Public Affairs, visitó nuestro país y conversó con La Estrella de Panamá sobre los errores recurrentes de las encuestas políticas, su experiencia de medición en procesos como las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia. También opinó sobre la veda electoral en Panamá y señaló que esta prohibición impide que el ‘panameño promedio' conozca los resultados de las encuestas políticas y las generadas por ‘los partidos e instituciones adineradas'.

¿CÓMO MIRA USTED EL VIEJO Y EL NUEVO MUNDO?

Tenemos un mundo muy perturbado hoy en día. La historia ha alterado el presente: las guerras mundiales, la caída del muro de Berlín y el declive de la Unión Soviética, tras ello vino una calma relativa. Todo esto derivó el nuevo mundo.

¿Y A NIVEL DEMOGRÁFICO?

En el mundo existen tres cosas que están cambiando. La primera es que no estamos procreando. La segunda, como consecuencia de la primera, es que estamos envejeciendo. Y la última es que nos estamos mudando a las grandes ciudades. Si miras a Panamá, estas tres cosas están sucediendo: la tasa de natalidad en la actualidad es de 2.4 (hijos por mujer) y para tener una población que reemplace a la gente que este muriendo, la tasa de natalidad promedio debe ser de 2.1. Panamá esta solo un poco por encima de ese nivel. Hay que tener en cuenta que uno de los mayores cambios que hemos visto es en la migración. Cada vez son más y más las personas que están viviendo en la ciudad, y no solo pasa en Panamá, es un fenómeno global. Siempre discutimos mucho sobre la cantidad de inmigrantes y refugiados en el mundo, pero te aseguro que la mayor migración que está sucediendo en estos momentos es la cantidad de personas que van desde las zonas del campo a las ciudades.

¿CÓMO VEN LAS ESTADÍSTICAS EL FUTURO?

Si ves las estadísticas de cualquier país de Europa Occidental, ellos tienen peores índices, sus poblaciones están disminuyendo, y la ironía de esto es que están protestando fuertemente contra la inmigración, y la verdad es que la necesitan; esos países no se pueden sostener por sí mismos, estamos llegando a un periodo en el que cada vez somos menos y menos. Los grupos más fuertes de la sociedad serán las mujeres de edad avanzada. Por ejemplo, en Panamá la edad de la mujer promedio aventaja al hombre por ocho años.

ENTONCES, ¿DEBERÍAMOS ENFOCARNOS EN LAS MUJERES?

¡Claro! Te pregunto: ¿cuándo fue la última vez que viste un comercial protagonizado por una mujer mayor? ¿Cuándo fue la última vez que viste un programa televisivo protagonizado por una mujer contemporánea? ¿Cuándo fue la ultima vez que un candidato habló sobre hacer cosas para mujeres mayores? No lo hacen, es como un grupo invisible.

HABLANDO DE LAS ENCUESTAS.., ¿CUÁL ES EL ERROR RECURRENTE EN ELLAS?

Creo que el error más común en las encuestas es no entender cómo se hacen y cómo interpretarlas. El problema de las encuestas es que tanto una encuesta buena como una encuesta mala, ambas, tienen un montón de números, pero si uno hace un buen trabajo, esos número tienen un significado, realmente representan algo. Sin embargo, estamos en un periodo de noticias falsas, donde también aplican las ciencias falsas, las investigaciones falsas, las ‘cualquier cosa' falsas.

¿CÓMO VALORÓ LAS ENCUESTAS EN LAS PASADAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESTADOS UNIDOS?

La historia de Trump es realmente interesante porque lo que normalmente sucede en una encuesta es que puede existir una diversidad de resultados o puede existir un promedio de resultados. Hilary Clinton ganó el voto popular por el 2%, nuestro último sondeo la dio ganadora por un 3%, lo que lo hace una encuesta certera. De hecho, fuimos la encuestadora más certera en la elección de Barak Obama; sin embargo, en las elecciones de Trump las encuestas eran más precisas que las que usamos en la elección de Obama. El problema de todas las encuestadoras, incluyendo la nuestra, es que estábamos midiendo cosas erradas. Con Donald Trump, todos pensábamos que él iba a perder, estábamos absolutamente seguros.

¿Y QUÉ PASÓ CUANDO SE MIDIÓ LA PREFERENCIA EN EL PLEBISCITO SOBRE LOS ACUERDOS DE PAZ EN COLOMBIA?

Sobre este caso estábamos lidiando con una situación especial, fue extremadamente difícil encontrar a personas que contestaran sinceramente, ya que tenían miedo de manifestar su tendencia.

ENTONCES, ¿SE DEBERÍA BUSCAR NUEVOS MÉTODOS?

Sí. No hay encuesta en el mundo que pueda funcionar si las personas no contestan sinceramente. Debemos encontrar mejores métodos para afrontar esas situaciones; lo interesante de esto es que siempre aprendemos algo y las próximas veces ya sabremos que debemos usar métodos más especiales para afrontar estas situaciones.

EN PANAMÁ, EL CÓDIGO ELECTORAL ESTABLECE QUE LAS ENCUESTAS POLÍTICAS NO PODRÁN PUBLICARSE NI DIVULGARSE DENTRO DE LOS 20 DÍAS PREVIOS A LAS ELECCIONES, ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE ESTA VEDA ELECTORAL?

Los países hacen las cosas que quieran. Son asuntos internos de cada nación. Si comparamos con lo que está pasando en otros países del mundo, Panamá es diferente: tiene 20 días de veda electoral. Pero esto no quiere decir que los partidos no sigan haciendo encuestas y que las instituciones adineradas también las hagan. Ellos sí saben lo que está pasando, pero el panameño promedio no. Esto no parece justo. Normalmente, la gente filtra información y tiende a ser manipulada o mostrada con una determinada inclinación política.

FINALMENTE, HÁBLENOS DE SU NUEVO LIBRO ‘EMPTY PLANET'...

De verdad, estamos vaciando el planeta. Trata de las tres temáticas que conversamos al principio. Sobre el déficit de la tasa de natalidad, el envejecimiento de la población y la migración a las ciudades.