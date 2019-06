Uruguay recobra normalidad tras apagón mientras ayuda a Argentina a distancia

Uruguay recupera poco a poco la normalidad tras el apagón sufrido este domingo en Argentina y que repercutió en buena parte de su territorio, al tiempo que sigue colaborando con el país vecino en la recuperación de su sistema energético.



Después de que "un desperfecto en la red argentina" afectara el sistema interconectado y dejara a Uruguay con un apagón generalizado a las 07.06 horas (10.06 GMT), según la estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), hacia las 17.00 hora local (20.00 GMT) solo el 17,93 % presentaba problemas.



Según la web oficial de UTE, a las 17.00 hora local, 1.224.811 usuarios tienen restablecido el servicio, lo que supone un 82,07 %, mientras que 267.582 clientes aún tienen problemas.



Los departamentos (provincias) más afectados son Paysandú (con un 90,57 % de su servicio) y Salto (89,52 %), además de Montevideo (que incluye la capital de Uruguay), Tacuarembó, Canelones, Artigas y Colonia.



De acuerdo con la empresa argentina Distribuidora Sur (Edesur), encargada de la red eléctrica de una parte de Buenos Aires y las zonas sur y suroeste del cinturón urbano, el apagón se originó en una conexión de transporte de electricidad en el litoral este argentino, entre las centrales hidroeléctricas de Yacyretá, de gestión argentino-paraguaya, y Salto Grande, argentino-uruguaya.



El corte afectó a Uruguay y al territorio argentino, principalmente a la capital y su cinturón urbano -que aglutinan a 13 millones de personas y donde no para de llover desde la madrugada del sábado-.



En una comparecencia junto al presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, el ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Guillermo Moncecchi, dijo que el fallo ocurrido en Argentina "no tiene antecedentes por su magnitud" y lo calificó de "catastrófico".



Moncecchi resaltó la importancia de que Uruguay esté integrado en un "sistema eléctrico interconectado" porque "es una cosa buena para mantener la estabilidad eléctrica de toda la región".



"Eso es beneficioso el 99,8 % de las veces, porque vos tenés un problema local donde dejás de producir, dejás de generar en algún momento y Argentina te puede ayudar. Eso hace que te puedas recuperar más rápido (...) Cuando vos tenés un sistema más grande tenés más respaldo", argumentó Moncecchi.



En la misma línea se expresó Casaravilla durante la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Luz (sede de UTE), quien reconoció que Uruguay pudo haber optado por un sistema autónomo para recuperar su abastecimiento tras el apagón, pero mantuvo la cooperación e incluso le está "mandando energía" al país vecino.



"Cuando hay problemas, estamos todos en el problema y todos tratamos de solucionarlo. Desde el punto de vista energético, Uruguay es absolutamente autosuficiente y podríamos desconectarnos desde el punto de vista energético, pero es una muy mala decisión", indicó el titular de UTE.



Poco a poco todo el país fue recuperando la normalidad en el servicio eléctrico, aunque no hubo incidencias destacables durante el apagón.



Esteban Ferrera, portavoz de Bomberos, indicó a Efe que la situación estuvo "dentro de lo normal" y que, más allá de alguna "apertura de puertas de ascensores" o alguna "subestación afectada", todo estuvo "tranquilo".



"Las intervenciones fueron las mismas que se harían antes del apagón", agregó.



El encargado de prensa de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcelo Fernández, reconoció a Efe que "ningún hospital tuvo problema alguno" durante el apagón.



"Todos los centros de salud importantes tienen sus propios equipos generadores y eso ha hecho que no haya habido nada, pero nada de nada, ningún contratiempo digno de mención", confirmó.



El Aeropuerto Internacional de Carrasco pudo operar sin problemas durante el apagón, confirmaron fuentes del aeródromo.



Además, la empresa pública de abastecimiento de agua, Obras Sanitarias del Estado (OSE), explicó que "las usinas de potabilización están resintiendo su producción", por lo que pidió a los ciudadanos un "uso racional y responsable del agua potable".



Las causas de la falla en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) aún se desconocen, según las autoridades de ese país, si bien se sabe que afectó, además de Argentina y Uruguay, a zonas de Paraguay.