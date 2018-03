Trump viaja a California para inspeccionar prototipos de muro fronterizo

Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó hoy a San Diego, una ciudad del sur de California en la frontera con México, para inspeccionar ocho prototipos del muro fronterizo que prometió construir durante su campaña presidencial de 2016.

Es la primera visita de Trump a California como presidente. Trump es el primer presidente desde Dwight Eisenhower, quien gobernó de 1953 a 1961, que no visita California en su primer año en el cargo.

Grupos locales anunciaron que organizarán protestas contra Trump mientras el presidente examina los ocho prototipos de muro fronterizo de cerca de nueve metros de alto.

Al menos 200 personas marcharon esta tarde en el centro de San Diego en protesta contra las políticas de Trump. Algunos llevaban carteles que decían "construye puentes, no muros", "no prohibición, no muro" y "ningún humano es ilegal", entre otros mensajes.