Trump le pone otra barrera a los migrantes centroamericanos

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que impedirá otorgar el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un ‘tercer país seguro', en un nuevo intento de reducir el flujo migratorio en la frontera con México, procedente principalmente de Centroamérica.

‘Un extranjero que entre o intente entrar en EE.UU. a través de la frontera sur después de no haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a EE.UU. no es apto para asilo', señaló la nueva orden publicada en el Registro Federal y que entrará en vigor el día de hoy.

La normativa fue presentada por el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional. La orden se dio a conocer el mismo día en el que estaba previsto que el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, se reuniera con su colega estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca entre rumores acerca de la posibilidad de que firmara un acuerdo para convertir a Guatemala en tercer país seguro para los migrantes que buscan el asilo en EE.UU..

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala otorgó la noche del domingo un amparo provisional para que Guatemala no sea convertida en un tercer país seguro para migrantes, al tiempo que anunciaron la reprogramación de dicha reunión.

En un comunicado, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, defendió que esta medida rebajará en última instancia las ‘abrumadoras cargas' sobre el sistema nacional ‘causadas por los solicitantes de asilo que no buscan protección urgente en el primer país disponible, migrantes económicos que carecen de un miedo legítimo a ser perseguidos'.

La legislación estadounidense permite a los solicitantes de asilo hacerlo al llegar a la frontera sin tener en cuenta su ruta, pero cuenta con una excepción para aquellos que lo hacen a través de un tercer país considerado ‘seguro'.

En la actualidad, sin embargo, EE.UU. solo cuenta con un acuerdo específico al respecto en el que reconoce como ‘tercer país seguro' a Canadá.

Trump, quien llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 con la promesa de una política de mano dura en materia migratoria, ha declarado una emergencia nacional por la ‘crisis humanitaria' que, a su juicio, se vive en la frontera con México y ha acusado a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) de no hacer lo suficiente para frenar el flujo migratorio.

Hace unas semanas, alcanzó un acuerdo con el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que reforzarse su frontera sur con Guatemala y acogiese a solicitantes de asilo en EE.UU. en proceso de espera.

Redadas

Trump subrayó que las redadas para deportar a ‘miles' de indocumentados han sido ‘muy exitosas', pese a que las autoridades no han dado detalles ni han confirmado que se hubiesen producido.

‘Las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) han sido muy exitosas, la gente entró en nuestro país de manera ilegal, a muchos de ellos se los llevaron el domingo', dijo Trump a los periodistas en un acto en la Casa Blanca.

‘Dije (a las autoridades): céntrense en los criminales, hubiese sido más fácil centrarse en la población general', agregó.

Al justificar la falta de información acerca de estas redadas, Trump precisó que ‘mucho' de lo sucedido no es ‘necesariamente público'.

La tensión sobre la política migratoria de la Casa Blanca se ha incrementado en las últimas fechas después de que Trump advirtiera de que su Gobierno iba a iniciar este domingo redadas en nueve ciudades para deportar a ‘miles' de indocumentados.

Esas localidades son Nueva York, Miami (Florida), Houston, Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado).

No obstante, las autoridades migratorias no confirmaron su inicio y aún no ha trascendido ningún detalle sobre la magnitud del operativo, aunque en Nueva York hubo tres operaciones el sábado sin detenidos.

El diario The Wall Street Journal , que citó a una fuente anónima conocedora del asunto, reveló que las autoridades intentaron practicar redadas la noche del sábado en Nueva York.

De acuerdo a esa fuente, los agentes de ICE acudieron a los barrios de Harlem y de Sunset Park, este último en Brooklyn, pero fueron rechazados por los vecinos porque no tenían órdenes de arresto.

Por su parte, Ken Cuccinelli, el director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que administra el sistema migratorio, eludió dar ‘detalles operacionales', ya que, a su juicio, podría poner en peligro a los agentes del ICE.

Pidió a algunos congresistas que ‘vuelvan a su país'

POLÉMICA

El presidente de EE.UU., Donald Trump, alimentó este lunes la polémica generada por los tuits en los que pidió ‘volver a su país' a cuatro congresistas demócratas latinas o negras y que son ciudadanas estadounidenses, al acusarlas a su vez de ‘racistas' y exigir que se disculpen con la nación.

En medio de una fuerte controversia que ha generado nuevas acusaciones de racismo y supremacismo blanco contra Trump, el presidente redobló sus críticas a las legisladoras, que llegaron al Congreso este año y se han convertido en voces muy influyentes en el movimiento progresista en Estados Unidos.

‘Si los demócratas quieren unirse en torno a las expresiones repugnantes y el odio racista que escupen las bocas y acciones de estas congresistas tan impopulares y que no representan (al pueblo), será interesante ver cómo les salen las cosas', escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter .

‘Puedo decirles que ellas han hecho que Israel se sienta abandonado por los Estados Unidos', añadió.

En otro tuit, Trump preguntó: ‘¿Cuándo se disculparán las congresistas de la izquierda radical con nuestro país, el pueblo de Israel e incluso la oficina del presidente (de EE.UU.) por las expresiones repugnantes que han usado y las cosas terribles que han dicho?'.

‘¡Mucha gente está enfadada con ellas y sus actos horribles y desagradables!', agregó.

Trump echaba así leña al fuego de la polémica que comenzó este domingo, cuando preguntó en un tuit ‘por qué esas legisladoras no vuelven a sus países y ayudan a arreglar los lugares completamente rotos e infestados de crimen de donde vienen'.

El mandatario se refería a un grupo de legisladoras de la Cámara Baja, conocidas popularmente como ‘La brigada' (‘The Squad'), y formado por Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley.

Todas ellas son ciudadanas estadounidenses, y tres de ellas nacieron en Estados Unidos: Ocasio-Cortez en Nueva York, Tlaib en Detroit (Michigan) y Pressley en Chicago.

Omar, por su parte, nació en Mogadiscio (Somalia), pero obtuvo la ciudadanía estadounidense cuando era adolescente, después de llegar como refugiada al país junto a su familia.

Pero las raíces puertorriqueñas de Ocasio-Cortez, las palestinas de Tlaib y las somalíes de Omar le bastaron a Trump para exigir que las congresistas volvieran a su país, incluso cuando Puerto Rico es parte de Estados Unidos.

Ese comentario ha merecido la condena de un centenar de congresistas demócratas, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien ha tenido algunos desencuentros públicos con las congresistas de ‘La brigada'.

Ocasio-Cortez siguió ayer denunciando las palabras de Trump, al advertir que son ‘propias de los supremacistas blancos', y exigió que los republicanos condenen sus declaraciones.

‘No ha habido, hasta ahora, nada fuera de lo normal. Es decir, no ha habido deportados', ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR PRESIDENTE DE MÉXICO