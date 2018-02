Trump se muestra favorable a fortalecer el control de armas

Servicios internacionales

La presión de las protestas que exigen más control sobre la compra y venta de armas, principalmente población joven, ha llevado al presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, a dar un pequeño paso hacia reforzar el control de las armas, pocos días después de la matanza ocurrida en un instituto de secundaria en el estado de Florida.

Aunque durante la campaña presidencial de 2016, Trump se alió con quienes se oponían a cualquier tipo de control en la posesión de armas en EE.UU., el mandatario señaló que respaldaba la posibilidad de ‘mejorar' el sistema federal de supervisión de antecedentes para los ciudadanos que quieran adquirir armas de fuego.

De esta forma, el mandatario estadounidense ha dado su respaldo al proyecto de ley presentado en noviembre por el senador republicano John Cornyn y el demócrata Chris Murphy.

Dicho proyecto buscaría aumentar la eficacia de la base de datos nacional sobre antecedentes criminales, para impedir que las personas allí incluidas puedan adquirir armas.

Según la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, se estaría considerando además realizar mejoras al proyecto bipartidista de Cornyn y Murphy, reporta la agencia Efe .

La Asociación Nacional del Rifle (NRA), una poderosa organización que se ha opuesto a cualquier tipo de control en la venta y compra de armas, aseguró en noviembre pasado que no tenía problemas con el proyecto de Cornyn.

Y es que la propuesta de Cornyn y Murphy tiene un objetivo modesto: fortalecer la base de datos del Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Criminales (NICS, en inglés), utilizado por el FBI para comprobar en cuestión de minutos si alguien que solicita comprar un arma ha cometido algún delito.

Esta base de datos está incompleta porque algunos estados y agencias federales se han opuesto a brindar información a NICS.

A pesar de este importante respaldo, la propuesta debe pasar por el Congreso, en donde los legisladores republicanos han parado intentos previos de reforzar el control de las armas.

Pese a las críticas, Trump recordó que durante los primeros años del gobierno de Barack Obama, los demócratas tuvieron la mayoría dentro de la Cámara de Representantes y el Senado, sin embargo no implementaron una legislación para reforzar los controles de compra y venta de armamento.

‘Igual que no quieren resolver el problema de DACA, ¿por qué los demócratas no aprobaron legislación para aumentar el control de armas cuando tenían tanto la Cámara Baja como el Senado bajo el Gobierno de Obama? ¡Porque no querían, y ahora solo hablan!', dijo el mandatario estadounidense el fin de semana a través de su cuenta de Twitter .

La mayoría de los estadounidenses apoyarían una mejora de los controles para la compra y venta de armas de fuego.

Según un sondeo realizado por la encuestadora Gallup en noviembre pasado, el 51% de los ciudadanos de EE.UU. está a favor de una mayor regulación.

En octubre pasado, otro sondeo de Gallup, reveló que seis de cada diez votantes registrados en EE.UU. consideran que el control de las armas de fuego como decisivo a la hora de seleccionar por quién van a votar.

Un estudio del Centro de Investigacion Pew encontró que el 83% de los estadounidenses considera la violencia con armas como un gran problema en EE.UU..

Otro sondeo de la cadena CNN de 2016 encontró que el 55% de los estadounidenses están a favor de mayores regulaciones.