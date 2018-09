Trump ironiza sobre el discurso de Obama: "Me quedé dormido"

EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó con ironía al discurso que pronunció hoy su antecesor en el cargo, Barack Obama, en el que lo criticó duramente, y aseguró que se quedó "dormido" escuchándolo.



"Lo siento, lo vi, pero me quedé dormido. Creo que es muy bueno, muy bueno para dormir", afirmó Trump en un acto electoral en Fargo (Dakota del Norte), al comentar las críticas de Obama.



Además, Trump criticó al primer presidente afroamericano de EEUU después de que éste afirmase que la buena situación económica actual es consecuencia de las políticas adoptadas por su gobierno.



"Tengo que decirle esto al presidente Obama: Si los demócratas hubieran llegado (a la Presidencia) en noviembre hace casi dos años, en lugar de tener un crecimiento del PIB del 4,2 %, honestamente creo que estaríamos con uno negativo del 4,2 %", aseveró Trump en referencia a la expansión económica anual alcanzada en el segundo trimestre del año.



Aunque la actividad se ha acelerado ligeramente en los últimos meses, la economía estadounidense ya se encontraba en una sólida senda de crecimiento en los últimos años del gobierno de Obama.



El expresidente demócrata citó hoy por primera vez explícitamente a su sucesor desde que abandonó el poder con un contundente discurso en el que advirtió sobre los riesgos asociados a la polarización en el país.



No obstante, enmarcó sus críticas en un contexto más amplio.



"(Esta tensión política) No comenzó con Donald Trump. Él es un síntoma, no la causa. Simplemente está capitalizando los resentimientos que los políticos han estado avivando durante años", advirtió Obama a más de un millar de estudiantes de la Universidad de Illinois, donde fue premiado por su servicio público.



En este sentido, cargó duramente contra el Partido Republicano por no ejercer como un verdadero elemento de control sobre el poder del Presidente, por lo que subrayó, en repetidas ocasiones, que las elecciones legislativas de noviembre son "las más importantes" que ha presenciado.



Obama ha anunciado que volverá a la arena política de cara a estos comicios y hará campaña electoral por algunos de los candidatos demócratas, con su primera parada prevista para mañana sábado en California.