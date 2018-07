Trump exige a países de la OTAN dar más fondos a la alianza

Servicios internacionales

Con misivas a sus principales aliados en la Alianza del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la presión con un viejo reclamo: el aumento del gasto militar por parte de los miembros de la alianza.

Según reportó la agencia Efe , citando al The New York Times , las cartas fueron enviadas, entre otros, a la canciller alemana, Angela Merkel; al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En las cartas, Trump constataba que después de más de un año de quejas en público y en privado para presionar a los países de la OTAN a que aporten el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la defensa común, estos aún no contribuyen lo suficiente, informó el rotativo neoyorquino este lunes.

El presidente de EE.UU. añadía, siempre según The New York Times , que, como consecuencia, puede reconsiderar la presencia militar estadounidense en el mundo. ‘EE.UU. -defendió Trump- sigue dedicando más recursos a la defensa de Europa cuando la economía del continente (europeo), incluida la de Alemania, va bien y abundan los desafíos de seguridad. Esto ya no es sostenible para nosotros'.

Además de Merkel, Sánchez y Trudeau, al menos recibieron la carta los líderes de Noruega, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.

Aunque por el momento la mayoría de los líderes europeos no han reaccionado a la noticias, quien si lo hizo fue el presidente de España, Pedro Sánchez, que subrayó que los fondos en gasto militar son la única forma de medir cual país contribuye más a la OTAN.

Sánchez recordó que la contribución de un país a la seguridad global no puede medirse únicamente con un porcentaje de gasto, sino que también consiste en la disponibilidad de capacidades militares y la voluntad de utilizarlas en favor de la paz y seguridad internacionales.

Trump se ha quejado desde que llegó al poder de que Estados Unidos gasta demasiado en la OTAN, una idea que ha trasladado a sus socios continentales de forma reiterada en llamadas telefónicas y reuniones bilaterales.

De hecho, el presidente estadounidense llegó a considerar a la alianza atlántica una organización ‘obsoleta' durante la campaña presidencial, aunque una vez en la Casa Blanca se desdijo.