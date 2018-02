Trump dice que desea "lo mejor" a su exsecretario, acusado de maltrato

EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que desea "lo mejor" y "una carrera maravillosa" a Rob Porter, quien renunció esta semana a su cargo como secretario personal de la Casa Blanca tras ser acusado de maltratar a sus exmujeres, y subrayó que el exfuncionario es "inocente".



"Le deseamos lo mejor, ha trabajado muy duro. Nos enteramos de esto hace poco y me sorprendió, pero ciertamente le deseo lo mejor y es un momento duro para él", dijo Trump en declaraciones a los periodistas desde el Despacho Oval.



"Hizo un muy buen trabajo cuando estuvo en la Casa Blanca, y esperamos que tenga una carrera maravillosa, y tendrá seguro una carrera muy buena por delante. Fue muy triste cuando nos enteramos de ello y ciertamente él está muy triste ahora", agregó.



Trump añadió que Porter "dice que es inocente" y que es algo que los periodistas tienen que "recordar", y sobre lo que hay que "hablar con él".



"Absolutamente le deseamos lo mejor, hizo un muy buen trabajo cuando estaba en la Casa Blanca", insistió.



Porter, el secretario de personal de la Casa Blanca, abandonó este miércoles su cargo después de que sus dos exesposas le acusaran de maltratarlas física y psicológicamente hace años, y de que los medios publicaran una fotografía de una de ellas con el ojo morado.



Pese a renunciar al cargo, Porter negó las acusaciones y las atribuyó a una "campaña coordinada de difamación" en su contra.



El caso de Porter se convirtió en un escándalo cuando los medios revelaron que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y otros altos funcionarios conocían desde hacía meses las acusaciones contra Porter, y aún así le habían defendido e incluso promovido su ascenso en el Ala Oeste.



La Casa Blanca informó este jueves de que Porter, que controlaba el flujo de documentos que llegaban al despacho de Trump, hacía su trabajo con un permiso temporal de acceso a información confidencial, porque el FBI no había autorizado aún que le dieran uno permanente, debido en parte a las acusaciones en su contra.



Según informan hoy varios medios, Trump está frustrado con Kelly por la atención mediática negativa que ha recibido el papel del jefe de gabinete en el caso de Porter, y tampoco está contento con la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks.



Esa funcionaria es la actual novia de Porter y, según varios medios, ayudó a redactar la reacción inicial de Kelly, en la que éste elogiaba y defendía a su subordinado.



El caso de Porter también ha puesto de relieve la incomodidad de la Casa Blanca para responder al movimiento "Me Too" de denuncias de acoso sexual, dado que el propio Trump ha sido acusado por al menos 16 mujeres de propasarse con ellas en el pasado, unas alegaciones que su equipo siempre ha tachado de falsas.