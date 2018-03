Trump considera asistir a apertura de nueva Embajada estadounidense en Jerusalén

Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que podría asistir en mayo a la apertura de la nueva Embajada de su país en Israel, que se trasladará de Tel Aviv a Jerusalén según una polémica medida aprobada por Washington en diciembre.

"Si puedo, estaré", dijo Trump tras preguntarle los periodistas si tenía intención de viajar a Israel para la apertura de la misión diplomatica, prevista para mayo, antes de su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanhayu, que se encuentra de visita en EEUU.

Pese a la gran oposición de la comunidad internacional, Trump cumplió en diciembre una de sus promesas electorales y reconoció Jerusalén como capital israelí, en una decisión contraria a la tradicional postura estadounidense y que avivó la tensión en Oriente Medio.

En un comunicado a finales de febrero, el Departamento de Estado estadounidense precisó que Washington planeaba abrir la nueva Embajada en mayo, momento que coincide con el 70º aniversario de la creación del Estado israelí. "Como sabéis, la construcción ha comenzado, y podría (visitarla)", puntualizó Trump.

La nueva legación diplomática estará ubicada temporalmente en el edificio que actualmente acoge el consulado general estadounidense en Jerusalén, antes de que se remate su ampliación para finales de 2019, de acuerdo con el Departamento de Estado.

En sus declaraciones del lunes, Trump señaló también Estados Unidos sigue trabajando en una propuesta de conversaciones de paz que, en horas previas del día, fue no obstante rechazada por los palestinos. "Palestina no acepta las ideas de Trump, por lo que no importa el anuncio que se haga", afirmó a través de un comunicado Nabil Shaath, consejero del presidente palestino, Mahmoud Abbas.