Trump amenaza a Honduras si no ‘frena' flujo de migrantes

El presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, lanzó duras amenazas este martes contra el Gobierno de Honduras si este no evita que migrantes entren a suelo estadounidense, que incluyen retirar la ayuda financiera para el país centroamericano.

‘¡EE.UU. ha informado firmemente al presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández) que si la gran Caravana de personas que se dirige a EE.UU. no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!', trinó el jefe de la Casa Blanca desde su cuenta oficial de Twitter .

Grave crisis regional La acción emprendida por migrantes hondureños es una muestra de la crisis migratoria que vive Centroamérica, dijo ayer a EFE la activista salvadoreña Sara García, miembro del Colectivo Feminista Ni Una Menos El Salvador y defensora de derechos humanos.. ‘Sin duda este acto es una muestra de coraje y lucha por la sobrevivencia, pero también es la realidad que están enfrentando los países centroamericanos al no brindar a su ciudadanía los elementos básicos para vivir, por lo que deciden migrar', indicó la activista. Señaló que los Gobiernos de la región, en especial el de Honduras, dirigido por Juan Orlando Hernández, ‘deben de poner especial atención a esta situación', porque estas ‘poblaciones no pueden seguir migrando a los Estados Unidos, un país que los discrimina y viola sus derechos humanos'. ‘El actual Gobierno de los Estados Unidos ha demostrado que su política migratoria es liderada por la represión y la persecución a los connacionales (...) los Estados de la región deben garantizar el bienestar a sus ciudadanos para evitar más tragedias', añadió.

De acuerdo con el diario hondureño La Tribuna , el pasado sábado habrían partido desde la ciudad de San Pedro Sula al menos 2,000 ciudadanos del país centroamericano con intención de cruzar la frontera sur de Estados Unidos.

Al respecto, el vicepresidente Mike Pence también se pronunció en la misma red social reafirmando las amenazas de Trump. ‘Hablé con el presidente Hernández de Honduras. Le transmití un mensaje fuerte de @POTUS (presidente de EE.UU.: No habrá más ayuda si la caravana no se detiene. Le dije que Estados Unidos no tolerará esta flagrante falta de consideración hacia nuestra frontera y nuestra soberanía', afirmó Pence.

Según informó la agencia Efe , citando fuentes del Washington Post , el Ejecutivo de Trump está estudiando medidas contra el colectivo de migrantes que se dirige a Estados Unidos, que implicarían de nuevo las separaciones de menores de los familiares que les acompañan al cruzar la zona limítrofe con México.

Con la advertencia de ayer al Gobierno hondureño, Trump intenta evitar que se repita la situación que se vivió en marzo pasado con otra caravana migrante que recorrió México para llegar a suelo estadounidense.

En ese caso, la ciudad mexicana de Tapachula fue el punto de inicio de un multitudinario grupo de migrantes centroamericanos que también partió rumbo a Estados Unidos, con unos 1,200 participantes.

Pese a que esta iniciativa se repite cada año, en su última edición la caravana provocó momentos de tensión diplomática entre EE.UU. y México, después de que el presidente Trump lanzara críticas contra ella y dijera que debía ser detenida antes de que llegara a su país.

La caravana, que se mantenía estacionada en el departamento guatemalteco de Chiquimula, emprendió ayer el camino hacia territorio estadounidense.

Desde México, el Gobierno recordó que los migrantes que quieran entrar en territorio mexicano deben hacerlo cumpliendo la legislación vigente y realizando los trámites que corresponda en los consulados.

Por el momento, el Ejecutivo hondureño no se ha pronunciado, ni por el avance de la caravana ni por las amenazas estadounidenses.