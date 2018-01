Trump acusa a demócrata negociador de acuerdo migratorio de acabar con él

EFE

online@laestrella.com.pa



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy al senador demócrata Dick Durbin, líder negociador del acuerdo migratorio, de "destrozar" las negociaciones por haber revelado que el multimillonario llamó "agujeros de mierda" a países emisores de inmigrantes como El Salvador o Haití.



"El senador Dicky Durbin tergiversó totalmente lo que dije en la reunión sobre DACA", dijo hoy el mandatario a través de su cuenta de Twitter modificando el nombre del legislador, Dick, por "dicky", que en inglés significa "debilucho".



"Los acuerdos no se pueden lograr si no hay confianza! Durbin ha destrozado DACA y está dañando a nuestros militares", agregó el mandatario tras la polémica suscitada esta semana por sus presuntas declaraciones en aquel encuentro.



Trump ha dado por perdido el acuerdo migratorio fraguado durante meses en el Senado por un grupo bipartidista después de que en su última reunión sobre el asunto calificara a naciones como El Salvador o Haití como "países de mierda".



El grupo negociador, conformado por tres senadores demócratas -uno de ellos Durbin- y tres republicanos, había alcanzado un principio de acuerdo legislativo para una ley que facilite la ciudadanía a más de un millón de jóvenes que ahora son susceptibles a la deportación y que se criaron en EE.UU., los conocidos como "soñadores".



Una de las disposiciones de la propuesta legislativa contempla también la eliminación de la lotería de visados, con la que ahora se reparten 50.000 permisos al año, para transformar la mitad de ellos en visados para los que se han visto afectados por el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS).



Cuando a Trump le explicaron esta postura, y según publicó el diario The Washington Post, el multimillonario reaccionó diciendo: "¿Por qué tenemos a toda esta gente de países (que son un) agujero de mierda viniendo aquí?", en referencia a El Salvador, Haití y los países africanos.



La filtración de esas duras declaraciones ha puesto en jaque las negociaciones migratorias, incluso cuando los demócratas habían accedido a dotar ciertos fondos para la construcción de la barrera fronteriza con México tan demandada por el presidente, y cumplían con sus exigencias de aumentar fondos para seguridad fronteriza.



Tras más de cuatro meses de diálogo entre demócratas y republicanos, el tiempo se agota para los más de 800.000 jóvenes que disfrutaron del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), impulsado por el expresidente Barack Obama y cuya vigencia concluye en marzo por órdenes de Trump.



No obstante, el Gobierno del multimillonario se ha visto obligado a reanudar la renovación de las solicitudes de DACA por orden judicial, y precisamente este fin de semana, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), anunciaron la aceptación de solicitudes para aquellos que hubieran gozado ya de sus beneficios con anterioridad.



Durbin lleva casi dos décadas tratando de impulsar una ley que allane el camino a la ciudadanía para esos jóvenes, sin éxito.