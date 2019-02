Tratan de impedir a "huevazos" denuncias de corrupción contra Lenín Moreno

EFE

Una rueda de prensa del legislador opositor Ronny Aleaga, sobre una presunta trama de corrupción que podría rodear al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue suspendida este miércoles por decenas de individuos que lanzaron huevos y piedras.



La comparecencia estaba prevista esta mañana en un hotel de la ciudad costera de Guayaquil, pero decenas de personas, entre ellas supuestos simpatizantes del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram (1996-1997), rodearon el edificio y bloquearon la entrada del legislador.



Al grito de "fuera corruptos, devuelvan la plata", la turba arrojó los huevos y las piedras contra representantes de los medios de comunicación y el vehículo de Aleaga, lo que obligó al asambleísta del autodenominado movimiento Revolución Ciudadana y afín al expresidente Rafael Correa a abandonar el lugar.



"Cuando llegamos nos topamos con la ingrata sorpresa de que una turba enardecida de entre 80 y 100 individuos había rodeado toda la cuadra del hotel", explicó en conversación telefónica con Efe el legislador.



Acusó a los simpatizantes de Bucaram, de los que dijo haber reconocido a alguno de ellos, de estar detrás de los hechos y denunció que los agresores también apoyan al presidente Moreno.



La portavoz del legislador, María Belén Salazar, apuntó que se trató de "gente pagada" que acudió a boicotear el evento.



El suceso no impidió que la rueda de prensa se desarrollará más tarde en la sede de la Casa Legislativa de Guayaquil.



Allí, Aleaga explicó que viajó recientemente a España, donde visitó las ciudades de Madrid y Alicate, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación delictiva, lavado de activos y perjurio, "contra el presidente Moreno y su entorno familiar y económico cercano".



Presentó asimismo documentación ante el Ministerio fiscal español que apunta a la comisión de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, precisó.



Y ante la Agencia Tributaria española puso en conocimiento información sobre una eventual evasión de impuestos, defraudación fiscal y blanqueo de capitales.



Aleaga acusó a uno de los hermanos de Moreno, Edwin, a un amigo personal del presidente y a una tercera testaferro, de estar detrás de al menos dos empresas en paraísos fiscales, una de ellas cuyo nombre, Ina Investment Corporation, responde al acrónimo conformado por las iniciales de los nombres de las tres hijas de Moreno.



El legislador acusa a un amigo personal de Moreno de haber recibido una coima por valor de 18,5 millones de dólares como resultado de la contratación de una hidroeléctrica, cuando Moreno ejercía la vicepresidencia del país.



También señala la compra en 2013 de una vajilla a la esposa de Moreno, Rocío González, por valor de 3.200 dólares por parte de los accionistas de una de las empresas opacas y que la testaferro habría amueblado la residencia en Suiza de Moreno cuando era delegado para discapacidad ante la ONU en 2016, por 19.000 dólares.



"En 2018 se ejecuta la venta a Ina de un apartamento en Villajoyosa, Alicante, por 133.400 euros", transacción en la que estuvo involucrado un amigo personal de Moreno y de la que se desprende el delito de lavado de activos, añadió Aleaga, que tiene previsto viajar a Panamá para continuar con sus pesquisas.



En un mensaje a la nación por televisión este martes, Moreno respondió a una denuncia en la que se involucra a uno de sus hermanos con cuentas en paraísos fiscales y la lujosa propiedad en España, en la triangulación de una empresa opaca.



El presidente presentó un documento y dijo que esa era su "declaración juramentada" con sus cuentas bancarias y un certificado "de no tener ni haber tenido nunca cuentas 'offshore'".



"No tengo ni he tenido departamentos fuera del país, porque no está en mis planes fugarme", añadió el mandatario en clara alusión a Correa, quien reside en Bélgica y es requerido por la justicia de su país por un caso de supuesto secuestro que él niega.