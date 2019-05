Temer dice que se entregará a la Justicia "con total tranquilidad"

EFE





El expresidente brasileño Michel Temer aseguró este miércoles que se presentará ante las autoridades "con total tranquilidad" el jueves, después de que un tribunal de segunda instancia ordenara su regreso a prisión por sospechas de corrupción.



"Voy a presentarme, no tengo ningún problema con eso", afirmó en declaraciones a los periodistas en frente a su casa en la ciudad de Sao Paulo y añadió que, tras la decisión judicial, pasará la noche en su domicilio.



El Tribunal Regional de la Segunda Región (TRF-2) de Río de Janeiro determinó este miércoles por 2 votos a 1 el regreso a prisión de Temer, quien ya había sido arrestado el pasado 21 de marzo por orden del juez de primera instancia Marcelo Bretas.



El exmandatario, de 78 años y quien gobernó entre 2016 y 2018, pasó cuatro días entre rejas tras ser detenido en una vía pública de Sao Paulo el pasado marzo, pero uno de los jueces del TRF-2 le concedió un hábeas corpus antes de que la decisión fuera analizada por el órgano colegiado.



Temer se dijo sorprendido con la medida y consideró que está "totalmente equivocada" desde el punto de vista jurídico.



"Siempre sostuve que en esas cuestiones no hay prueba. Para mí, fue una sorpresa desagradable, pero yo mañana me presento voluntariamente", agregó.



El ex jefe de Estado, quien durante más de una década presidió el partido del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), aseguró que presentará una solicitud de hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Justicia, instancia superior, y recalcó que defenderá sus derechos "hasta el fin".



El político fue arrestado el pasado 21 de marzo y fue trasladado a la sede de la Policía Federal de Río de Janeiro, donde permaneció detenido cuatro días tras la orden de prisión del juez de primera instancia Marcelo Bretas.



En ese caso, la Fiscalía le acusa de beneficiarse de sobornos pagados por diferentes empresas y de ser el principal líder de una organización criminal que desvió cerca de 500 millones de dólares de recursos públicos durante 40 años.



"Yo soy del área jurídica. Y ustedes recuerdan, la primera vez que hubo un espectáculo, si alguien hubiese venido aquí y me hubiese dicho que necesitaba presentarse, me hubiese presentado inmediatamente", subrayó.



Temer asumió el poder en mayo de 2016, cuando comenzó el proceso que llevó a la destitución de la entonces mandataria Dilma Rousseff, con quien ejercía como vicepresidente, y el pasado 1 de enero le entregó la banda presidencial a Jair Bolsonaro.