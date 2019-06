Suspenden las elecciones en un segundo municipio guatemalteco por violencia

Este es el segundo lugar en el que se han suspendido los comicios después de que a primera hora del día se conociera que en San Jorge, en el departamento de Zacapa, las autoridades se vieron obligadas a hacer lo mismo por la renuncia de la junta electoral, que supuestamente fue amenazada.



Solórzano explicó que en Esquipulas Palo Gordo, donde también se deberá repetir el proceso en una fecha aún por determinar, los fiscales están retenidos, por lo que pidió a la población no entrar en un conflicto porque los votos ya no cuentan.



La televisión local ha mostrado imágenes de un grupo de pobladores en el municipio de Esquipulas Palo Gordo que cerró el centro electoral de una escuela mientras denunciaba que algunas personas habían sido "acarreadas" en autobuses y camionetas para que llegaran a votar.



Simpatizantes de dos partidos políticos se enfrentaron y no permitían votar a algunas personas asegurando que eran de otro municipio, lo que provocó un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil, que tuvieron que lanzar bombas lacrimógenas para controlar la situación, según estas imágenes.



El magistrado también anunció que están estudiando otro caso, el de Las Cruces, en el departamento norteño de Petén, donde también se han registrado actos violentos y esperan la información municipal y departamental para poder tomar una decisión.



"La alteración del orden público fue evidente", insistió el presidente del Tribunal Supremo Electoral a los medios de comunicación desde el centro de cómputo, y agregó que estas alteraciones violentas no garantizan "el Estado de Derecho" para que se pueda emitir sufragio.



Este 16 de junio, más de 8 millones de personas estaban llamadas a las urnas para elegir a sus futuras autoridades para el período 2020-2024, presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales.



Si ninguna de los 19 binomios presidenciales que optan al Gobierno consiguen la mayoría de los votos, la mitad más uno, se celebrará una segunda vuelta entre los dos más respaldados en las urnas el próximo 11 de agosto, día en el que podrían celebrarse los comicios en los municipios suspendidos.