El Supremo analizará en septiembre un recurso de Lula sobre su libertad

El juez del Supremo Edson Fachin, instructor del proceso, autorizó hoy que el recurso sea analizado virtualmente por los once magistrados de la máxima corte del país entre el 7 y el 13 de septiembre.



El pasado 5 de abril, dos días antes de que Lula fuera encarcelado, el tribunal negó por seis votos contra cinco el habeas corpus que podría haber librado al exmandatario (2003-2010) de la prisión.



En su ajustada votación, el Supremo confirmó una jurisprudencia dictada por la propia corte y que señala que una sentencia ratificada en segunda instancia permite el inicio de la ejecución de la pena.



Lula fue condenado en segunda instancia a 12 años y 1 mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, después de que la justicia diese por comprobado que recibió un apartamento en un balneario de Sao Paulo a cambio de favores a la constructora OAS.



El exlíder sindical cumple pena desde el pasado 7 de abril en una celda situada en la sede de la Policía Federal de Curitiba (sur), centro de las investigaciones del escándalo de la Lava Jato.



La defensa entró con un recurso el pasado junio contra la decisión del Supremo de negar la libertad preventiva a Lula y la apelación será revisada en septiembre mediante una votación electrónica.



Los abogados de Lula sostienen que en la decisión del Supremo no quedó claro si la pena contra condenados en segunda instancia debe ser aplicada de forma automática o si necesita ser justificada en cada caso.



El análisis del recurso iniciará justo un mes antes de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que el exmandatario es candidato por el Partido de los Trabajadores (PT) a pesar de su prisión y de su posible inhabilitación política.



De acuerdo con las normas del país, un condenado en segunda instancia, como es su caso, no puede postular a un cargo electivo, por lo que la justicia podría vetar su candidatura, la cual ya ha sido impugnada por la Fiscalía.



Lula lidera todas las encuestas con alrededor de un 40 % de intención de voto, casi el doble que el segundo colocado, el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro.



En plena campaña electoral, el PT ha insistido en que Lula es víctima de una persecución política que quiere impedir su regreso al poder y ha advertido que defenderá la candidatura de su máximo líder "hasta las últimas consecuencias".