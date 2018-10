Smolansky: Buscamos que la OEA apruebe decretar una crisis de refugiados venezolanos

Juan Alberto Cajar B.

juan.cajar@laestrella.com.pa



Para el dirigente opositor venezolano, David Smolansky, la situación de los migrantes de su país en la región solo puede ser vista como una ‘crisis que requiere una respuesta regional'. El exalcalde del municipio de El Hatillo, que se considera forma parte de ‘los liderazgos de la oposición exiliados' que buscan un cambio de régimen en Venezuela, fue designado en septiembre pasado como coordinador del ‘Grupo de Trabajo para abordar la crisis de la migración y refugiados venezolanos' de la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde la ciudad de Washington DC, localidad en la vive actualmente, Smolansky conversó con La Estrella de Panamá , sobre este nuevo organismo y de la compleja situación política de la nación sudamericana.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA?

Jamás en la historia de América Latina se había visto un éxodo masivo como el que se está viendo en los últimos años producto de la dictadura que hay en Venezuela, los venezolanos se están yendo todos los días del país. Unos 2,600.000 se han ido desde 2014, esto proyectaría si son 5,000 venezolanos que están huyendo diariamente, que para finales de 2018 más de 3,000,000 habrán emigrado en contra de su voluntad.

¿EN QUE CONSISTE EL GRUPO DE TRABAJO DE LA OEA QUE DIRIGE?

Este es un grupo creado por el Sectario General de la OEA, Luis Almagro , que me designó como coordinador, en primer lugar para evidenciar aún más las razones por las cuales millones de venezolanos se están yendo en contra de su voluntad; en segundo lugar, para describir la situación de los migrantes venezolanos en los países receptores; en tercer lugar, actualizar cuántos son y dónde están ubicados; y por último, lo más importante, recomendar unas políticas que se puedan implementar en toda la región, unas políticas acorde a la magnitud de esta crisis. Esta situación no se puede tratar de manera individual o aislada, es una crisis que tiene que tener una respuesta regional.

¿CÓMO VA A AYUDAR ESTE GRUPO DE TRABAJO A LA SITUACIÓN MIGRATORIA DE LOS VENEZOLANOS?

Vamos a realizar un informe, con testimonios, queremos realizar misiones en diferentes sectores, ya tuvimos nuestra primera misión en la frontera colombo-venezolana. El informe podría ser publicado a principios de 2019, ojalá este pueda ser elevado al Consejo Permanente en la OEA y se decrete una crisis de refugiados, así se puedan activar distintos protocolos internacionales para darle mayor atención al migrante venezolano. Creemos que debe haber un criterio uniforme y si no es posible, al menos unos acuerdos para darle protección y atención al migrante. Otra función es poder gestionar recursos que sean manejados por la OEA, donde se les pueda brindas atención y protección al refugiado venezolano en áreas como alimentación, atención médica, educación, asistencia legal y vestimenta. También queremos articular con gobiernos locales campañas contra de la xenofobia.

LA OEA HA SIDO CUESTIONADA A LA HORA DE ATENDER CONFLICTOS EN AMÉRICA LATINA, ¿PORQUÉ SERÍA DIFERENTE EN EL TEMA MIGRATORIO VENEZOLANO?

Yo creo que la OEA más bien ha ayudado a fortalecer la democracia en la región, a que se garanticen las libertades individuales de los ciudadanos de los países miembros y que haya respeto por los derechos humanos. En esta crisis migratoria, el organismo más importante, porque une a todos los países miembros de la Américas, es la OEA, y como tal, pues es importante este Grupo de Trabajo porque este éxodo masivo de venezolanos jamás se había experimentado en la región. Nosotros tenemos una visión que se llama ‘Mano amiga, Brazo fuerte', la mano amiga es darle la mayor atención y protección a los venezolanos en los países en los que están y por el tiempo que dure está situación. El brazo fuerte es denunciar la causa, que en Venezuela no hay libertades, hay una dictadura, entonces la mejor solución para la crisis migratoria de venezolanos es que se restituya la democracia.

SE INSTALÓ LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, SE HIZO ELECCIONES REGIONALES Y LUEGO LAS PRESIDENCIALES, LA OPOSICIÓN SOLO HA RETROCEDIDO TODOS ESTOS AÑOS ¿CUAL ES SU BALANCE?

La oposición ha sido seriamente perseguida, torturada y hasta asesinada; vimos lo que pasó con el concejal Fernando Albán. Hoy los principales liderazgos de la oposición están presos como Leopóldo López, están exiliados como Antonio Ledezma, como este servidor o como muchos otros alcaldes que fueron destituidos. [El presidente venezolano Nicolás] Maduro no se mantiene en el poder porque tenga popularidad, porque tenga políticas públicas eficientes, Maduro se mantiene porque hay una élite militar que lo protege con las armas.

¿CUANDO HABLA DE RESTITUIR LA DEMOCRACIA, CUAL SERÍA EL CAMINO?

Hay que actuar en tres tableros: El primero, que los venezolanos no pueden dejar de protestar, de manera pacífica, si bien es cierto no han habido las protestas multitudinarias del año pasado, no se puede demeritar que en Venezuela están ocurriendo 25 protestas diarias; en segundo lugar es muy importante que la presión internacional se incremente. Sanciones individuales como las que han implementado Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, deben ser replicadas por otros Gobierno de América Latina; en tercer lugar, una posición institucional de la Fuerza Armada Nacional, especialmente los rangos medios y bajos, estos padecen los mismo problemas que sufren cualquier venezolano. Con una posición institucional, yo estoy convencido que Venezuela podría recuperar la libertad y restituir la democracia.

¿A QUÉ SE REFIERE CON UNA POSICIÓN INSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS?

Obedecer la Constitución.

CONCRETAMENTE, DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO, ¿QUE SERÍA?

La constitución venezolana establece que la Fuerza Armada Nacional es para garantizar la defensa y la seguridad de la nación. La nación es el territorio y los ciudadanos, la fuerza armada no está para proteger a un partido ni a un individuo. Estoy convencido que en Venezuela se puede transitar hacia la democracia, entendiendo que el nuevo gobierno debe ser liderado por civiles.

PREGUNTO PORQUE MEDIOS INTERNACIONALES HABLAN DE UN SUPUESTO DESCONTENTO EN LAS FUERZAS ARMADAS QUE PUEDE LLEVAR A UN GOLPE DE ESTADO

Yo les estoy planteando una posición institucional, en Venezuela hay un golpe de Estado todos los días, quien comete el golpe de Estado en Venezuela es Maduro. En el país se necesita una posición institucional.

HAY ALGUNOS PARTIDOS EN LA OPOSICIÓN QUE HAN PLANTEADO IR A ELECCIONES E INCLUSO PARTICIPARON RECIENTEMENTE, ESO CONFUNDE UN POCO FUERA DE VENEZUELA

No hay condiciones para participar en ninguna elección. Primero, hay una Asamblea Nacional Constituyente que es ilegal e ilegitima; en segundo lugar hay un Consejo Nacional Electoral que claramente carece de autonomía, es cómplice de los delitos de esta dictadura; en tercer lugar, los principales líderes están presos, exiliados o inabilitados. No se puede decir que hay condiciones para celebrar elecciones libres y transparentes.

SI LA VÍA NO ES ELECTORAL, ¿CUAL SERÍA EL CAMINO?

Como te dije, hay tres caminos que hay que trabajar simultáneamente: la presión en la calle, que se sigua implementado la presión internacional y una posición institucional de la Fuerza Armada Nacional.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA HABLO DE LA POSIBILIDAD DE UNA INTERVENCIÓN MILITAR EN VENEZUELA, ¿LA OPOSICIÓN O ALGÚN SECTOR DE ESTA, TIENE ABIERTO ESE ESCENARIO?

Eso es algo que puede conversar con el secretario general, mi misión hoy es coordinar un grupo en la OEA para atender la crisis migratoria y de refugiados venezolanos en la región.