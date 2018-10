Sismo de magnitud 5,9 deja varios destrozos en el norte de Haití 

EFE

Un sismo de magnitud 5,9 en la escala de Richter sacudió en la noche de este sábado el norte de Haití, dejando varios destrozos en las principales ciudades del norte del país, según reportó la prensa local.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, siglas en inglés) localizó el epicentro a 19 kilómetros al noroeste de Puerto de la Paz, con una profundidad de 15,3 kilómetros, y fue sentido en varias provincias de Haití a las 20:11 hora local.

El diario online Rezo Nodwes indicó que se han reportado daños en varias ciudades del extremo norte de Haití, donde varias casas quedaron destruidas en el área de Puerto de la paz.

"En Gros-Morne varios edificios quedaron parcial o totalmente destruidos, como el Hotel Mandela, la escuela La alegría de los más pequeños, la escuela Nuestra Señora del Sagrado Corazón, y el elitorium Elalue of the Rock, etc", publicó ese medio de comunicación.

En otros lugares también hubo daños menores aunque no se han reportado víctimas de momento, agregó.

Un terremoto de magnitud 7,0 ocurrido el 12 de enero de 2010, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, mató a cerca de 300.000 personas, dejó a 1,5 millones sin hogar y provocó graves daños en las infraestructuras de Haití.

La Oficina de Energía y Minas de Haití publicó recientemente un reporte en el que señaló que en los primeros ocho meses del año ocurrieron una treintena de sismos entre 2,9 y 4,6 de magnitud en la escala de Richter.

Entre los departamentos más afectados se encuentra el norte, noroeste y noreste, y de acuerdo al informe más del 60 por ciento de estos eventos se originaron en el mar, lo que explica que muchos de ellos no sean perceptibles para las personas.

Haití está ubicado en un vasto sistema de fallas geológicas, resultantes del movimiento de la placa del Caribe, y otra de mayor tamaño situada en Norteamérica, lo que lo convierte en epicentro de una importante actividad sísmica.