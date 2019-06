ONU saluda decisión sobre matrimonio civil igualitario en Ecuador

EFE





La Organización de las Naciones Unidas (ONU) saludó este sábado que la Corte Constitucional de Ecuador haya abierto el pasado miércoles la puerta al matrimonio homosexual, pues se trata de "un importante paso" por los derechos de la comunidad LGBTI, indicó.



"El Sistema de Naciones Unidas en Ecuador saluda las sentencias de la Corte Constitucional relativas al matrimonio igualitario aprobadas el 12 de junio de 2019", dice en un comunicado colgado en Twitter.



Además, felicita a los jueces de la Corte Constitucional por asumir con responsabilidad "el desafío de construir puentes entre puntos de vista diversos sin dejar a nadie atrás".



Las decisiones de la Corte -dice- constituyen "un avance en la garantía de los derechos de las personas LGBTI y, un importante paso en el cumplimiento a las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos internacionales".



"Alentamos a todas y todos los jueces y funcionarios públicos en Ecuador a aplicar la decisión de la Corte. Será la única manera de cerrar la brecha entre la ley y la práctica", subrayó la dependencia en Ecuador del organismo internacional.



En el comunicado agrega que el sistema de Naciones Unidas en Ecuador seguirá apoyando los esfuerzos que garanticen los derechos humanos de las personas LGTBI.



"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", finaliza.



El viernes, la Corte Constitucional exhortó al poder Legislativo a que comience el proceso de adecuación de la norma constitucional en lo referente al matrimonio homosexual.



La decisión de la Corte ha avivado el debate en Ecuador, donde los sectores más conservadores, entre ellos, la Iglesia católica, han cuestionado la resolución por diferir, entre otros, de su concepto de familia.



Efrain Soria, miembro de la comunidad LGBTI, aseguró esta semana que con la decisión "las familias no se destruyen, van a estar fortalecidas" pues se ha abierto el paso "al reconocimiento de unas familias que ya existen, que han estado en la clandestinidad, olvidadas por el Estado".



A los grupos opositores que consideran que se ha violado la Constitución, les recordó que la Carta Magna es "un órgano vivo que tiene que ser leído en su integralidad" y "no literalmente ni artículo por artículo".



De su lado, la activista LGBTI Pamela Troya opinó que la resolución de la Corte convirtió a Ecuador en un país "un poquito más solidario, más justo" pues la lucha por el matrimonio igualitario "no ha sido por la reivindicación de la institución como tal sino por derechos humanos".



Según la activista, la Corte dispuso que dicho artículo 67 de la Constitución (que hace referencia al matrimonio como la unión entre hombre y mujer), sea leído de manera "integral y sistémica a la luz de toda la norma constitucional".



Contrario a quienes consideran que se debe reformar la Constitución y convocar a una consulta popular tras el fallo de la Corte, Troya sostiene que se requiere únicamente cambiar normas secundarias y que "los derechos humanos no se consultan".



"No podemos someter en función de una supuesta democracia, (...) los derechos que debemos tener poblaciones que hemos sido tradicionalmente discriminadas", cuestionó.



Christian Paula, de la Fundación Pakta por los derechos humanos, apuntó que con el fallo Ecuador se convirtió en el país número 28 en reconocer el matrimonio civil igualitario y el número 26 en el reconocimiento en todo su territorio.