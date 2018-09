Rinden homenaje a Allende tras 45 años del golpe de Estado en Chile

EFE

online@laestrella.com.pa



El fallecido presidente chileno Salvador Allende (1970-1973) concentró hoy los homenajes del mundo político en la conmemoración del 45 aniversario del golpe militar que el 11 de septiembre de 1973 terminó con su Gobierno y con su vida.



"Morandé 80", una puerta lateral del palacio de La Moneda, y el monumento que perpetúa la memoria de Allende frente a la sede del Ejecutivo chileno concentraron los actos con que partidos políticos, movimientos sociales y agrupaciones de víctimas recordaron al mandatario.



La puerta de Morandé 80 era utilizada por Allende para llegar y salir de La Moneda y por ella fue sacado su cadáver el día del golpe, tras la destrucción del inmueble, bombardeado por la Fuerza Aérea, después de que el mandatario rechazó rendirse.



Cuando La Moneda fue reconstruida, aún en dictadura, la puerta desapareció, pero el presidente Ricardo Lagos (2000-2006) dispuso su reconstrucción en 2003.



En la oportunidad, Lagos recordó que esa puerta no era utilizada sólo por Allende, sino que también por muchos presidentes que le antecedieron, para todas sus idas y venidas no oficiales.



El 11 de septiembre de 1973, por ella también fueron sacados prisioneros, decenas de funcionarios del Gobierno, quienes pasaron un largo rato tendidos en la calle, con armas apuntando a sus cabezas y a centímetros de las orugas de tanques rugientes.



Tras homenajear a Allende con claveles rojos en la simbólica puerta, diversos grupos se desplazaron hasta el monumento al expresidente para recordarlo con alocuciones y sentidas expresiones.



Allende fue "un socialista consecuente con su historia (...) Siempre dijo que había que construir el socialismo en libertad y en pluralismo, y así lo intentó hacer", dijo el excanciller Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD).



"Quienes atacaron La Moneda hace 45 años buscaron erradicar lo que él representaba, hacernos desaparecer física y políticamente. Fracasaron, aquí estamos de nuevo para rendirle homenaje a Salvador Allende, a su proyecto y a sus sueños", añadió.



El senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, consideró en tanto que Allende fue "uno de los más grandes líderes" del país, "un demócrata ejemplar que se hizo grande por una trayectoria política de servicio público".



"Muchos de los nuestros fueros asesinados, torturados, detenidos y desaparecidos", dijo.



Y añadió que cuando hoy sectores conservadores quieren hablar de contexto para justificar las violaciones a los derechos humanos, reitera "que no existe marco que justifique la tortura y el asesinato".



También concurrieron al lugar delegaciones del Partido Comunista, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).