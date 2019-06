Republicanos y demócratas desafían a Trump sobre venta de armas a A. Saudí

Xinhua

Un grupo de senadores republicanos y demócratas desafiaron este miércoles al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que está tratando de desactivar la revisión que llevan a cabo los legisladores sobre las ventas de armas a Arabia Saudí.



"Si bien entiendo que Arabia Saudí es un aliado estratégico, el comportamiento (del príncipe heredero) Mohamed bin Salmán no puede ser ignorado. Ahora no es el momento de hacer negocios como de costumbre con ellos", señaló el senador republicano, Lindsey Graham, uno de los más influyentes del partido.



El veterano legislador dijo estar "muy preocupado" sobre el precedente que sentaría que Trump activase una disposición legal para evitar la inspección que hacen los legisladores sobre las ventas de armas de EE.UU. a los saudíes.



Estas declaraciones llegan después de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, activase a mediados de mayo una declaración de emergencia que permite a EE.UU. vender armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y otros países a pesar de las objeciones del Congreso.



Contra esa medida, senadores de ambos partidos presentaron hoy 22 resoluciones ante la Cámara Alta con el objetivo de "proteger y reafirmar el papel del Congreso sobre la aprobación de venta de armas a Gobiernos extranjeros".



"Estamos dando este paso hoy para demostrar que no nos quedaremos de brazos cruzados y permitiremos que el presidente o el secretario de Estado erosionen aún la supervisión del Congreso de las ventas de armas", apuntó al respecto el senador Bob Menéndez, el demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.



La oposición del Congreso al apoyo militar de EE.UU. a Arabia Saudí ha ido en aumento en los últimos meses, y los legisladores han bloqueado cerca de 2.000 millones de dólares en ventas de armas durante más de un año en medio.



Este bloqueo ha ocurrido por la preocupación de los legisladores sobre las bajas civiles en la operación castrense liderada por Arabia Saudí en el Yemen y la indignación por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, en octubre pasado, en el consulado de su país en Estambul por agentes saudíes llegados desde Riad.



En abril, Trump vetó una resolución aprobada por el Congreso para que EE.UU. retirara el apoyo militar que brinda a Arabia Saudí en la guerra del Yemen. con la excepción de las operaciones antiterroristas contra Al Qaeda.