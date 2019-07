Protestas en Puerto Rico terminan en violencia tras represión policial

EFE





Lo que comenzó como una jornada, la décima, de protestas pacíficas para pedir la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en una de las principales vías de San Juan, concluyó en la parte histórica de la capital con enfrentamientos, gases lacrimógenos y descontrol.



Los asistentes a las movilizaciones pedían la renuncia de Rosselló por su participación, junto a miembros de su círculo íntimo en el Gobierno, en un chat en el cual se mofan de periodistas, políticos, miembros de la comunidad LGBT y artistas.



La primera de las protestas partió y acabó en el estadio Hiram Bithorn.



En la misma, decenas de miles de manifestantes, encabezados por artistas y deportistas puertorriqueños, exigieron la renuncia del gobernador, en algunos momentos bajo una lluvia torrencial y una humedad elevada, pero sin dejarse desanimar por la meteorología y llenos de ánimos y banderas de la isla.



La jornada coincidió con un paro nacional, cuyo seguimiento fue desigual.



Residente (exintegrante de Calle 13) dijo que lo ocurrido por la mañana "es muy bonito" y advirtió de que las protestas continuarán hasta que renuncie el gobernador, quien ayer advirtió de que no lo hará, aunque si anunció que no se presentará a la reelección en 2020 y que renunciaba a la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP).



Además, destacó la unidad del pueblo y el hecho de que no hay partidos políticos en las marchas.



Por su parte, Ricky Martin dijo que con la primera marcha de este lunes "el Pueblo habla", calificó los anuncios de Rosselló este domingo de "estúpidos" y le advirtió: "no queremos dictadores".



Olga Tañón, a su vez, cantó "Preciosa", una canción nostálgica de amor dedicada a la isla y en la que se refleja también la crisis económica en Puerto Rico en la década de los 30.



Los manifestantes gritaban "Somos más y no tenemos miedo" y "Que llueva que llueva, que Ricky (Rosselló) va pa'fuera".



Esta manifestación sigue a la celebrada el pasado 17 de julio en la que los artistas volvieron a ponerse al frente de la misma, sin embargo la jornada terminó de manera violenta.



Cientos de personas de la primera marcha se trasladaron al Viejo San Juan y protestaron frente a La Fortaleza, sede del ejecutivo.



También y de manera pacífica expresaron sus quejas y lamentos contra el gobernador, sin embargo a medida que transcurría la tarde y al caer la noche, los ánimos se fueron caldeando y un grupo de ellos y la policía acabaron enfrentados.



Este lunes también destacan las dificultades que pasó Rosselló para citar a personas que apoyan su decisión de no renunciar a su cargo durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, en la que insistió en que quiere permanecer en el poder para "combatir la corrupción" en la isla.