Procurador peruano pide investigación contra juez supremo por corrupción

El procurador anticorrupción Amado Enco informó hoy que ha pedido al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que abra una investigación preliminar contra el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú, César San Martín, por presuntos delitos de corrupción.



Enco explicó, en entrevista con Canal N, que el pedido a Chávarry fue presentado el pasado viernes para que disponga el inicio de una investigación preliminar contra San Martín, a raíz de los audios en los que dialoga con el detenido expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos para pedir que se acelere un trámite judicial a su favor.



El escándalo de los audios difundidos por la prensa ha provocado la detención de más de una decena de personas vinculadas a una red de corrupción en el sistema judicial peruano de Lima y Callao.



El procurador anticorrupción señaló que espera la calificación (aprobación o no de las pesquisas) que hará el fiscal de la Nación en el caso contra San Martín por los presuntos delitos de tráfico de infuencias y patrocinio ilegal.



Enco aseguró que la Procuraduría de la Nación "no está dejando pasar en alto nada que amerite una indagación", en el escándalo de audios, y que su labor incluye la contrastación de la información para que les facilite a los fiscales la calificación de los casos.



El propio fiscal de la Nación aparece en varios de los audios del escándalo, pero ha asegurado que no ha cometido ningún delito y se mantiene firme en su cargo, a pesar de los pedidos de renuncia en su contra.



Por su parte, San Martín pidió disculpas públicas por su audio y reconoció su "error por haber llamado para realizar un trámite sencillo y puntual que", como señaló "anteriormente, estaba demorando", a través de un pronunciamiento.



"Debo recalcar que se trataba de una causa propia (soy parte en el procedimiento), debido a un caso muy delicado de mi familia, por lo que llamé al presidente de la Corte del Callao, con quien no tengo vínculo amical salvo el conocimiento de los cargos que se tiene en el Poder Judicial", explicó el magistrado la semana pasada.



Por ese motivo, San Martín dijo someterse a la decisión de la Corte Suprema respecto a este audio, en una carta dirigida al presidente del Poder Judicial, Víctor Pardo Saldarriaga.



Asimismo, el juez supremo se inhibió (apartó) de resolver el recurso de casación (reclamación) presentado por la lideresa opositora Keiko Fujimori en el proceso por lavado de activos abierto en su contra.



A través de una carta dirigida a los integrantes de la Sala Penal Permanente, San Martín decidió apartarse del recurso para garantizar un proceso justo y equitativo, ante la posibilidad de una ausencia de imparcialidad.



La inhibición responde a que San Martín condenó al padre de la lideresa de Fuerza Popular, el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), en 2009 a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos.



El exmandatario fue indultado el año pasado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y esta decisión también será revisada por la Corte Suprema.



Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito son investigados por los millonarios aportes recibidos en la última campaña electoral de 2016, en unos cócteles con partidarios, y su defensa había solicitado también que las pesquisas de la Fiscalía concluyan al llegar este año a su plazo legal.