Presidente de Perú acepta renuncia a ministro de Interior tras fuga de exjuez

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, aceptó hoy la renuncia del ministro del Interior, Mauro Medina, después de que se confirmó la fuga hacia España del destituido juez supremo César Hinostroza, considerado el líder de una gran red de corrupción en la Judicatura.



"Ante la gravedad de los hechos sucedidos he decidido aceptar la renuncia del Ministro del Interior. No nos detendremos en nuestra lucha frontal contra la corrupción", enfatizó Vizcarra en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.



El gobernante anunció su decisión poco después de que Medina anunciara que había puesto su cargo a su disposición y que el Congreso decidiera citarlo para que informe este jueves sobre la fuga de Hinostroza.



El primer ministro César Villanueva confirmó hoy que el exmagistrado, quien fue destituido por el Congreso, huyó a España en donde aparentemente intentó solicitar asilo político.



Villanueva dijo que Hinostroza salió del país "de forma ilegal y clandestina" el pasado 7 de octubre, de donde pasó por Guayaquil y embarcó rumbo a Amsterdam para de ahí seguir hacia Madrid.



Medina explicó que los embajadores de España y Ecuador en Perú confirmaron la ruta seguida por el exjuez y que Hinostroza "solicitó asilo en una comisaría de España, donde fue rechazado y se le dijo que ese no era el procedimiento".



Hinostroza, que presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, era el juez de mayor entidad de "Los cuellos blancos del puerto", nombre de un grupo de altos magistrados que integraban una red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que también participaban políticos y empresarios.