Presidente de Ecuador crea una comisión internacional contra la corrupción

EFE





El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, suscribió este lunes la creación de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce), que se encargará de investigar, prevenir y sancionar este tipo de delitos en el país.



En un evento celebrado este lunes en el museo "La Capilla del Hombre", en Quito, el mandatario dio a conocer los nombres de los cinco expertos de distintos países que ayudarán a controlar la corrupción en Ecuador.



Dicha comisión está conformada por el español Nicolás Rodriguez-García, experto en investigación y persecución de delitos de corrupción; la estadounidense Stacy de la Torre, especialista en materia penal anticorrupción, y la guatemalteca Claudia Escobar, en juzgamiento de delitos de corrupción.



Además, por el brasileño Vladimir Aras, especialista en Recuperación de Activos producto de actos de corrupción; y el hondureño Carlos Hernández, dedicado a la Prevención de la Corrupción y Relacionamiento con la Sociedad.



El acto contó con la presencia de representantes de la Organización de Naciones Unidas, de organismos de cooperación internacional, de la sociedad civil y de la academia.



El presidente Moreno insistió en que esta comisión marca un hito en la historia de su Gobierno, ya que desde el inicio de su mandato, en mayo de 2017, llamó a encarar en el país una "cirugía mayor contra la corrupción".



Además, recordó que con la ayuda de los expertos internacionales se podrá actuar efectivamente ante los hechos de corrupción.



"No olvidemos que Ecuador ratificó la convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción hace 14 años, también la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Firmamos todos los acuerdos y documentos pero seguimos sumidos en la corrupción", se quejó el mandatario.



Por su lado, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, en representación de la academia, dijo que "esta tarea es de todos porque la corrupción no se nutre solo de los fondos públicos y privados, se nutre de la estructura constitucional del país: A mayor corrupción menos institucionalidad", enfatizó.



La Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador tendrá su secretaría técnica constituida por la Oficina en Quito de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).



Dicha comisión tendrá como objetivos asesorar y fortalecer a las instituciones del Estado ecuatoriano, así como establecer mecanismos más rápidos de prevención para intentar impedir actos de corrupción.



El titular de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, puntualizó que "esta comisión es, sin duda, uno de los grandes avances del Ecuador en su lucha en contra de la corrupción".



"Nos parece que esto es importante porque se le devuelve democracia e institucionalidad a Ecuador", agregó.



El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral, dijo a Efe que la comisión se creó también para actuar con la sociedad civil.



"Hay que terminar con ese nivel de tolerancia ante la corrupción que dice que no importa tanto si roban si se hacen obras... Esto no es cierto porque esos sobrecostos que agrega la corrupción nos quita recursos que son fundamentales para atender temas de salud, protección social, empleo", añadió Peral.



Para él, "se trata de poner el pie al acelerador y lograr más y mejores resultados con el apoyo de los expertos internacionales".



Granda acotó que el país conformó esta comisión en un "tiempo récord de cuatro meses", comparada con otros países de la región como Guatemala y Honduras con tres años y tres meses y dos años con diez meses respectivamente.