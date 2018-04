"No es posible que Lula esté aislado y solitario", denuncia presidenta del PT

"La ley es un derecho y no un privilegio", insistió Hoffman, que calificó de "ruin" la decisión de una jueza de limitar el régimen de visitas del expresidente, quien ingresó en prisión el pasado sábado en Curitiba para cumplir una condena de 12 años por corrupción y lavado de dinero.



Para Hoffman, la decisión responde a una "estrategia" del juez Sergio Moro, que ordenó el encarcelamiento de Lula, para mantener "aislado" al expresidente, lo que, afirmó la dirigente del PT en una entrevista con Efe, refuerza su condición de "preso político".



Una jueza brasileña negó la petición de un grupo de gobernadores y políticos que viajaron a Curitiba y pretendían visitar al exmandatario brasileño.



La jueza Carolina Moura Lebbos argumentó que no se puede flexibilizar el régimen de visitas a los detenidos en la sede de la Policía Federal de Curitiba para beneficiar exclusivamente a uno de los presos.



Según Hoffman, esa prohibición golpea directamente a la Ley de Ejecución Penal que, en su artículo 41, incluye entre los derechos del preso "la visita de su pareja, de familiares y de amigos en días determinados".



El reglamento permite que los presos puedan recibir a sus abogados cualquier día, con excepción de los fines de semana, y a familiares y amigos debidamente autorizados únicamente los miércoles.



Hasta el momento, la Justicia solo ha permitido que el expresidente reciba a sus abogados.



Lula está recluido en una celda de 15 metros cuadrados que fue adaptada para él en la sede de la Policía Federal de Curitiba y, según sus abogados, dedica la mayor parte de tiempo a leer.



El expresidente también cuenta con un televisor que le fue autorizado por el juez Moro y tiene derecho a dos horas diarias de sol, beneficio al que no ha podido acceder por asuntos relacionados con la organización interna de la Policía Federal.



Pese a que no ha podido recibir visitas, Hoffman aseguró que el expresidente está "feliz por el apoyo de los gobernadores y emocionado" con tantas manifestaciones de aprecio.



La senadora insistió en que Lula "continúa siendo el candidato del PT" y "no está impedido para aspirar a la Presidencia" en las elecciones de octubre.



Lula "es un preso político, es inocente y tiene su conciencia tranquila", afirmó.



Según la legislación brasileña, un condenado en segunda instancia está impedido para participar en comicios para cargos de elección popular, sin embargo, Lula puede recurrir al Tribunal Superior Electoral a partir de agosto cuando se registren oficialmente las candidaturas.



Mientras llega la fecha, el PT y sus aliados continúan ajustando la estrategia jurídica y política para conseguir que Lula salga de prisión.