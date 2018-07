Piñera cumplirá en Panamá una visita oficial con agenda a puertas cerradas

EFE

El presidente chileno, Sebastián Piñera, cumplirá una visita oficial a Panamá el próximo lunes de la que se anticipa una agenda apretada y a puerta cerrada, según la programación oficial divulgada por el Gobierno panameño.



Piñera llegará el lunes casi al anochecer procedente de Costa Rica, y será recibido en un aeropuerto no identificado por el vicecanciller panameño, Luis Miguel Hincapié, sin acceso a los periodistas.



Luego sostendrá una reunión cerrada con su colega panameño, Juan Carlos Varela, y la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo de Alvarado, en el Palacio de Las Garzas.



Unas tres horas después, según la agenda oficial, se producirá un "pronunciamiento de los Presidentes de Panamá y Chile en la entrada de la Presidencia de la República", mientras que los resultados de la reunión de los gobernantes, de sus comitivas, y la firma de acuerdos -no precisados-, serán divulgados por la Presidencia.



Se desconoce si los gobernantes responderán preguntas después de su "pronunciamiento".



Aunque el Gobierno panameño no lo incluye en su agenda, fuentes chilenas adelantaron que Piñera pernoctará en Panamá luego de asistir a una cena oficial en su honor y el martes será parte del acto de clausura de la prueba náutica Velas Latinoamérica y recorrerá un tramo del Canal de Panamá en el buque chileno Escuela Esmeralda.



Posteriormente viajará a Sun Valley, Idaho (EE.UU.), donde arribará esa misma noche.