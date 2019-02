Perú pide salida pacífica a  crisis de Venezuela

EFE

El viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela Martínez, pidió que haya una salida pacífica a la crisis que se vive en Venezuela durante la instalación este lunes de la reunión del Grupo de Lima en Bogotá.

"El uso de la fuerza no es una solución para lo que ocurre en Venezuela. En el Grupo de Lima, venimos luchando por esa solución se da en forma pacífica", dijo De Zela al intervenir en la instalación de la reunión que se celebra en La sede de la Cancillería colombiana.

En este sentido dijo que "es falso" que el grupo estético busca una salida que no sea pacífica a la crisis. Asimismo, subrayó que sostienen una posición con respecto al diálogo que tienen "muy clara", puesto que consideramos que el único posible "es aquel destinado a aplicar lo que dice la Constitución de Venezuela". " Cuando las autoridades venezolanas impidieron la entrada de camiones con ayuda humanitaria desde la ciudad colombiana de Cúcuta. De Zela rechazó "Frente a un intento pacífico y humano de llevar a cabo". Necesitamos ayuda a los venezolanos. Se trata de la parte de la dictadura de Maduro, simplemente el uso de la fuerza y ​​las masivas de los derechos humanos.

