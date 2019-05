El periodismo debe pensar en el celular para reencontrarse con la audiencia

EFE





El desafío del periodismo en la era digital sigue apuntando a la audiencia en cuanto a sus preferencias en contenido y formato, con la tarea adicional de ser capaz de llegar a un público que tiene la atención fragmentada por la cantidad de información a la que puede acceder desde su móvil.



Esta es una de las premisas que se expuso en el primer Fórum de Periodismo Digital de la Agencia Efe en Bolivia, que se celebró este miércoles en el Hotel Marriot en la ciudad oriental de Santa Cruz, con el auspicio de Repsol, Fonplata, Técnicas Reunidas y Viva.



El principal ponente fue el director de Estrategia Digital y Negocios de la Agencia Efe, Juan Varela, quien además de periodista, es consultor y ejecutivo de medios de comunicación con treinta años de experiencia en España, Estados Unidos y Latinoamérica en medios digitales, audiovisuales e impresos.



La principal clave para que un periodista dé el salto digital es "entender a la gente, qué es lo que quiere, cuáles son los contenidos, pero también cuáles son los formatos que le interesan más", y cómo hacer que la información que reciba sea cada vez más interesante y atractiva, explicó Varela.



"Creo que ese es el gran desafío del periodismo, que es el desafío de siempre pero que hoy lo tenemos incrementado porque la fragmentación de la atención de la gente es muy importante", dijo.



También se trata de lograr que la información tenga "más espacio en la vida de la gente y más tiempo de pantalla" en el teléfono móvil, que es el dispositivo que más se usa en la actualidad y que para Varela "ha revolucionado completamente el acceso a los contenidos y la información".



"Los medios tenemos que adaptarnos y ser capaces de compartir y distribuir la mejor información posible con los mejores formatos posibles, para un dispositivo que es el más cercano y que la gente siente como más inmediato", sostuvo el periodista.



En una época en la que perder el móvil puede llegar a ser "una de las mayores tragedias de tu vida", periodistas y medios tienen que ser conscientes de que cuando alguien tiene esa identificación hacia un dispositivo como el celular, "los contenidos tienen que responder a esas expectativas", indicó.



"Es todo un desafío para los medios, porque ahí ya no hay horarios, ya no hay programación, se accede 24 horas desde cualquier sitio y tenemos que ser capaces de poner la mejor información para el acceso preferido de la mayoría de la audiencia", remarcó Varela.



Según Varela, una de las principales amenazas es la resistencia a la innovación, por lo que los periodistas deben tener presente de que ya no gana el "grande", sino el que es capaz de cambiar más rápido y el que escucha mejor a la gente.



Lo que no cambia son los principios que mueven al periodismo y su responsabilidad de ofrecer información "veraz, creíble, de calidad, rigurosa y contrastada", añadió.



Las alertas que se prendieron con el surgimiento de las "fake news" o noticias falsas en redes sociales suponen una oportunidad para que los medios tradicionales recuperen la confianza de la gente, pero para ello deben saber adaptarse.



Junto a Varela participaron Fabiola Chambi y Nelfi Fernández, destacadas periodistas digitales bolivianas, directores de medios y representantes de empresas del país.



Además del foro, la Agencia Efe inaugura este miércoles la exposición "Efe en Bolivia, 40 años en 40 fotos", en un espacio de referencia en Santa Cruz, la Casa Melchor Pinto, donde permanecerá hasta el próximo 9 de junio. E