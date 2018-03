Pastor venezolano hace campaña presidencial repartiendo sopa en Caracas

EFE

El candidato presidencial venezolano y pastor evangélico Javier Bertucci encabezó hoy un acto de campaña en dos de las principales barriadas de Caracas repartiendo platos de sopa gratis a los habitantes de la comunidad, su principal estrategia para recoger simpatías en el país.



Bertucci llamó a la actividad "sopa sin carnet" en alusión al "carné de la patria", un documento de identificación implementado por el Gobierno de Nicolás Maduro para controlar los programas sociales, entre ellos la distribución de alimentos, y que sus detractores aseguran que es usado para manipular a los electores.



"Estamos recorriendo el país, estamos repartiendo esperanza, estamos diciéndole al pueblo que vienen días mejores, estamos diciéndole a los jóvenes que no se vayan", dijo el candidato rodeado de decenas de personas en la capital venezolana.



Además de las docenas de ollas gigantes de sopa en las comunidades del "El 70" en El Valle, y en Petare, el candidato organizó jornadas para cortes de cabello y atención médica básica para los vecinos.



"El plato de sopa es un esfuerzo que hacemos por darle algo a un pueblo que tiene hambre, sé que esto no le resuelve el problema a nadie, pero tampoco tengo la moral para venir aquí sin nada en las manos", añadió el candidato que adelantó que continuará haciendo estos actos en todo el país.



El candidato, que se ha lanzado recientemente a la arena política, se ha propuesto recorrer el país con la intención competir con el actual presidente y candidato a la reelección, pese a la reserva de los detractores del gobierno a participar en los comicios.



La distribución de alimentos y platos de comida son una estrategia que han utilizado tanto oficialistas como opositores dentro de las comunidades, especialmente en los dos últimos años cuando la crisis económica ha complicado la situación de los venezolanos.



Además de Bertucci y el actual presidente Maduro, el exchavista Henri Falcón, el empresario Luis Alejandro Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada se medirán en las presidenciales de 20 de mayo, fecha en la que también se escogerán los consejos legislativos regionales.



La principal alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió hace semanas no concurrir a estos comicios al considerar que las condiciones bajo las que se desarrollan son injustas y faltas de transparencia y, por tanto, una "farsa" de un Gobierno que solo busca legitimarse.