Partido gobernante en Venezuela actualiza su militancia ante presidenciales

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) inició hoy un proceso de actualización de militantes de cara a las elecciones presidenciales del 22 de abril en las que el jefe del Estado, Nicolás Maduro, buscará la reelección mientras la oposición no ha decidido si participará en los comicios.



"A toda nuestra militancia hacemos llegar nuestra invitación a la gran jornada de carnetización que realizaremos este fin de semana y si no militas en ninguna organización política, el PSUV te abre sus puertas, inscríbete en nuestro partido y saca tu carnet", reza un mensaje de la formación oficialista publicada en Twitter.



El tuit lo han compartido en la misma red social Maduro y varios de los principales representantes de la llamada revolución bolivariana, entre ellos el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.



El 'número dos' del chavismo explicó que otorgarán un carnet inteligente a cada militante del PSUV con información personal que permitirá ubicarlos y movilizarlos hacia los centros electorales el día de las presidenciales.



"Imagínese el control que nosotros podemos tener (...) información precisa", dijo Cabello ante periodistas donde prefirió no decir el censo actual del partido -estimado en al menos 5 millones- pero sí se mostró seguro de "rebasar todas las expectativas" de crecimiento con la jornada de estos dos días.



Señaló que los puntos dispuestos para la entrega del carnet en los 335 municipios del país petrolero han registrado personas en cola al punto de que el "sistema está sobrecargado".



"El pueblo siente que con la participación contribuye a la movilización del voto y a hacer la revolución bolivariana (...) este no es un partido solo para ganar elecciones pero hay que ganar las elecciones para hacer la revolución que se requiera", prosiguió.



Cabello espera que Maduro, el candidato del PSUV, logre "una gran victoria" en las votaciones del 22 de abril y que la formación "sea la vanguardia (...) el partido base de la revolución".



El presidente venezolano informó ayer que este fin de semana se llevaría a cabo también una jornada de actualización de los núcleos familiares inscritos en el censo gubernamental llamado "Carné de la Patria", a través del cual se entregan bonificaciones mensuales a decenas de miles de embarazadas, ancianos, discapacitados; entre otros.



La semana pasada Maduro llamó a los venezolanos a respaldar también con sus firmas un documento rechazado por la oposición que, según el Ejecutivo, es el acuerdo resultante de un proceso de diálogo entre las partes que se desarrolló en República Dominicana y terminó sin consensos.



Sin embargo, no se ha informado al respecto de esta convocatoria.