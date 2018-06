Partido de Duque rechaza comunicado de ONU sobre Jurisdicción Especial de Paz

"Las observaciones y proposiciones que hemos planteado no pueden ser calificadas como 'obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz en Colombia cumpla con sus compromisos con la justicia y el derecho de las víctimas'", afirmó en un comunicado el Centro Democrático, del que hace parte el presidente electo, Iván Duque, citando apartes del texto divulgado hoy por la ONU.



En un comunicado divulgado hoy, la Misión de la ONU recordó que la JEP, una de las columnas vertebrales del acuerdo de paz con la ya desmovilizada guerrilla de las FARC, fue establecida constitucionalmente y abrió sus puertas el pasado 15 de marzo.



El proyecto de ley que reglamenta la JEP, encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado, recibió luz verde en la Cámara de Representantes pero el Senado rechazó la iniciativa la semana pasada hasta que la Corte Constitucional haga un "pronunciamiento de fondo" sobre el tema.



Uno de los elementos de discordia de la JEP es el sometimiento de miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en estos crímenes, pues el Centro Democrático busca ampliar los plazos para su comparecencia mientras que el Gobierno recuerda que ese trámite de los militares es obligatorio y no puede estar sujeto a plazos.



En ese sentido, el partido uribista dijo que sus propuestas "no solo enmiendan errores sino responden al deseo de la mayoría de los colombianos".



Por ello consideran que la ciudadanía sigue esperando esos ajustes que permitan que las víctimas "sean de verdad el centro", haya una "paz estable y duradera" y se defienda "la honra y el buen nombre de los miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional".



El presidente Juan Manuel Santos convocó el miércoles pasado a sesiones extra del Congreso, que se celebran desde el 21 de junio hasta el 3 de julio para abordar no solo la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz, sino también otros 14 proyectos.



Duque, por su parte, mostró ayer su voluntad de "buscar un acuerdo" esta semana sobre la legislación que regula el funcionamiento de la JEP y dijo que espera que el Gobierno escuche "algunas de las proposiciones que se han hecho" y trate de "buscar un acuerdo para que las reglas de procedimiento satisfagan esos aspectos".